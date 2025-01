Ajatrahvi saanud Männama ja Lepik teenisid avakatsel 28. koha

Männama ja Lepik (Overdrive Racing) läbisid Dakari ralli esimese kiiruskatse ajaga 4:48.19, millega pälvisid autode seas 25. koha. Pärast katse lõppu määrati aga eestlastele kiiruse ületamise eest kuueminutiline trahv, mistõttu langesid nad üldarvestuses 28. kohale.

"Saame selle päevaga rahul olla, esimene katse polnud ülemäära keeruline, võiks isegi öelda, et nauditav. Emotsioon on hea, tehnika töötas nii nagu vaja," ütles Männama. "Väike aps oli lõpuosas, kus eksisime ühes kanjonis ära. Rada läks vanale testikatse rajale ja sõitsime mööda seda natuke."

"Kui avastasime, et on vale rada ja hakkasime ringi pöörama, siis tuli tagant hunnik mehi mööda ja kütsime pikalt tolmukotis. Ja siis lõpus kolm kilomeetrit olime Ristoga mõlemad segaduses, et kus me oleme. Arvestades, et me ei ole väga pikalt sõitnud, siis on see kokku väga okei ja hea algus. Homseks on meil hea stardikoht ja seda on vaja, sest homme ja ülehomme on olukord juba kivide vahel kindlasti keerulisem," jätkas Männama.

Esimese katse läbisid kõige parema ajaga prantslased Guerlain Chicherit ja Alex Winocq (X-Raid Mini JCW Team), kes lõpetasid ajaga 4:35.53. Katsevõit läks aga ameeriklasele Seth Quinterole ja sakslasele Dennis Zenzile (Toyota Gazoo), kes kaotasid katsel küll 50 sekundiga, aga abistasid konkurente Laia Sanzi ja Maurizio Gerinit. Quinterole ja Zenzile määrati selle eest 90-sekundiline preemia, mis kergitas nad avakatsel esikohale.

Sanzi ja Gerini autot tabasid avakatsel tehnilised probleemid ning nad jäid kõrbesse seisma. "Tolmu sees kaotasime oma navigatsiooniseadmed, otsustasime siis rahulikult lõpetada, aga 70 kilomeetrit enne finišit sõitsime vastu kivi ja rullusime üle," selgitas 15. korda Dakaris võistlev Sanz.

Quintero ja Zenzi ajaks jäi 4:35.08, Chicherit ja Winocq kaotasid 55 sekundiga ning esikolmikusse mahtusid veel Lõuna-Aafrika Vabariigi sõitja Saood Variawa ning prantslane Francois Cazalet (Toyota Gazoo), kes kaotasid võitjatele minuti ja 48 sekundiga.

Pühapäeval saab Dakari rallil alguse nn maratonikatse, mis võtab enda alla ka esmaspäevase võistluspäeva. Kokku läbitakse kahe päeva jooksul 965 kilomeetrit.