Männama ja Lepiku masin põles Dakari rallil ära, keegi viga ei saanud

Esmaspäeva, 15. jaanuari hommik pidi Rally Raid Estonia meeskonnale Urvo Männama ja Risto Lepik jätkuma Dakari kaheksanda kiiruskatsega. Paraku aga lõppes meeste teekond tänavusel Dakaril lõplikult, kui nende võistlusmasin Century Racing CR7 hommikul maha põles. Kõige olulisem on see, et autot enne starti testima läinud mehaanikud pääsesid õnnetusest ehmatusega.

Tegemist oli situatsiooniga, kus enne starti vaatasid mehaanikud veel masina üle ja tegid proovisõidu Dakari laagri läheduses. Auto väljalaskesüsteemist väljunud leek süütas auto kere, mis on süsinikust ja sellisel puhul juhtub edasine juba väga kiiresti.

"Ärkasime hommikul, kui meie peamehaanik tuli meie haagisesse. Ta ütles, et autoga on pahasti. Nad olid hommikul läinud autot testima ja antilag oli sees ja lõi külje pealt väljalaskest suure leegi välja, mis süütas auto," lausus Männama.

"Mehed said välja ja seda suht viimasel hetkel, kuna kõrvalistuja poolelt lõid ust lahti tehes leegid juba autosse sisse. Mehed õnneks terved ja auto põles maani maha. Meie jaoks on selle Dakariga nüüd kõik, sellest tuhast me enam ei tõuse."