Männama ja Lepik jätsid Dakari ralli pooleli

Century Racing CR7 auto tehniliste murede tõttu katkestas ralli ka Lõuna-Aafrika Vabariigi ekipaaž Brian Baragwanath ja Leonard Cremer. Üheks mõjuvaks põhjuseks oli turvalisus, sest oli näha, et neid nii-öelda uue auto muresid kohapeal lõplikult lahendada ei õnnestu.

"See oli raske ja kaalutletud otsus," ütles Männama Rally Raid Estonia pressiteate vahendusel. "Kaks esimest katset ja mehaanikutel laagris saadud tagasiside näitasid, et mingid detailid ei püsi sellel autol koos ja oleks ohtlik sellega rasketes oludes võidu sõita. Positiivse poole pealt saame öelda, et kiiruse ja juhitavuse poolest on tegu väga hea autoga, millega on võimalik sõita kiiresti ja kõrgetele kohtadele. Esimesel katsel olime aegu vaadates ka ise üllatunud, sest me ei sõitnud üle oma võimete."

"Kui selle auto mured, mis on eelkõige metalli töötlemise probleemid, mitte auto ehituse või disaini probleemid, kõrvale jätta, on tegemist väga võimeka autoga, millega häid tulemusi teha. Kahju, et meie Dakar nii vara läbi sai, täname kogu Rally Raid Estonia meeskonnaga kõiki, kes meile kaasa elasid ja häid sõnumeid saatsid," võttis Urvo Männama tänavuse Dakari kokku.

Vaata ka videointervjuud Männamaga: