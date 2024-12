Aron pälvis Kataris hooaja esimese etapivõidu

Kvalifikatsioonis esikoha teeninud Aron langes Lusaili ringrajal toimunud põhisõidus varakult esikohalt ning tegi juba seitsmendal ringil boksipeatuse. Eestlane tuli boksist välja suurepärase tempoga ning kerkis 26. ringil esikolmikusse.

Kuigi esimesena ületas finišijoone Gabriel Bortoleto (Invicta), määrati brasiillasele varasemalt viiesekundiline ajatrahv. Kuna Aron püsis sõidu otsustavatel hetkedel konkurendi kannul, teenis ta sellega vormel-2 sarjas oma esimese etapivõidu. Eestlane oli enne seda jäänud kolmel etapil teiseks ning neljal etapil kolmandaks.

Ajalise trahvi saanud Bortoleto lõpetas etapi kolmanda kohaga, teiseks jäi hoopis Isack Hadjar (Campos), kes kaotas eestlasele 2,763 sekundiga. Bortoleto kaotus Aronile oli 3,175 sekundit, neljanda koha saavutas sakslane Oliver Goethe (MP Motorsport; +3,796).

Hooaja viimasel etapil Abu Dhabis ootab ees põnev tiitliheitlus, sest sarja üldarvestuses esikohta hoidval Bortoletol on 188,5 punkti, Hadjar on temast aga vaid pool punkti vähem teeninud. Suurepärase võidu teeninud Aron on 162 punktiga kolmandal kohal, lähim konkurent on 140 punkti kogunud Zane Maloney (Rodin).

Abu Dhabi etapp leiab aset 7.-8. detsembril.