Paul Aron: oli mõtteid, et mis siis, kui me ei võidagi sel aastal

Tegelikult ületas finišijoone esimesena sarja üldliider Bortoleto, kuid juba poole sõidu peal oli teada, et brasiillast ootab ajatrahv ja tegelikult sai triumfeerida teisena lõpujoone ületanud Aron, kes startis parimalt kohalt.

Tegemist oli nii esimese etapivõiduga eestlasele kui ka Hitechi tiimi hooaja esimese võiduga. "Ma ei salga, veidi langes õlgadelt raskust. Päris kõik siiski veel mitte," sõnas eestlane pärast võistlust pressikonverentsil.

"Nii on sel aastal olnud. Oleme jõudnud väga lähedale, sel nädalal oli juba neljas parim stardikoht ja me polnud siiani ühtki sõitu võitnud. Kui vaadata statistikat, siis oli Hitech ainus tiim, kes polnud sõiduvõitu saanud."

"Ma mõtlesin sellele, kui kiired oleme olnud ja kui palju võimalusi oleme saanud, aga ikkagi pole sõitu võitnud," jätkas Aron. "Oli mõtteid, et mis siis, kui me ei võidagi sel aastal, kus oleme nii palju kordi olnud nii lähedal."

Eestlase sõnul vaevasid teda ka mõtted, mis ilmselt kasuks ei tulnud. "Aga mul õnnestus siiski sõit võita ja kuigi start ei olnud selline nagu lootsin, siis püsisime lähedal ja mängisime taktikamängu."

"Siis pööras turvaauto kõik pea peale. Lõpuks oli õnne mul ja ebaõnne Gabrielil, et ta sai karistuse, mis tõi mulle võidu. Tema võitis rajal, nii et õnnitlused ka talle."

Aroni olukorra muutis eriliseks, et tal oli juba poole võistluse peal teada Bortoleto karistus. "Meie plaan oli, et kui jääme stardis alla, siis proovime boksitaktikaga. Nii tegimegi ja olime talle väga lähedal, kui boksi läksin - oli võimalus, et see töötab," selgitas Aron sõiduplaani.

"Siis andis turvaauto Gabrielile tasuta boksipeatuse ja ta püsis oma positsioonil. Alati on segane seis, kui eesmised kutid ei ole boksis käinud ja siis nende taga on liidrid. Nemad tahavad alati positsiooni parandada, eesmised kutid ei võitle millegi suure nimel ja neil on palju vähem kaotada."

"Lõpuks püüsin sõita nii korralikult kui võimalik, aga samas oli Isack mul taga, nii et niisama ei saanud kruiisida ja oodata, et midagi juhtuma hakkaks," lausus Aron. "Sellised olukorrad on alati keerulised, aga pead võtma aega ja kasutama oma võimalused ära."

Enne Abu Dhabis toimuvat hooaja viimast etappi on Aronil koos 163 punkti ehk 23 enam kui neljandat positsiooni hoidval Zane Maloneyl. Tiitliheitlus on aga äärmiselt tasavägine, sest Bortoletol on 188,5 ja Hadjaril 188 silma.