Paul Aron tulevikust F2 sarjas: mis mul veel näidata on vaja?

"Reservsõitja koht tähendab seda, et olen iga etapp tiimiga kaasas. Teen hästi palju tööd simulaatoris. Kindlasti veedan aega vormel-1 autos. Mul on lihtsalt aega õppida vormel-1 maailma," lausus Aron intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Mulle antakse kindlasti võimalus selle autoga sõita. Need on kõik asjad, mida mul ei ole ja kogemus on vormel-ühes väga tähtis. Suur ja hea ettevalmistus võib teha väga suure vahe. Kuna vormel-ühes hakatakse sõitjaid nii kiiresti kritiseerima, siis sul võib-olla ongi ainult paar etappi aega end tõestada. Reservsõitja koht annab mulle võimaluse õppida nii palju kui võimalik enne, kui pean reaalselt raja peal näitama, mida teha suudan."

Mida kõrgemale vormelimaailmas pürgida, seda enam tuleb ka tähelepanu ja sellega võivad kaasneda täiendavad pinged. Eestlase sõnul on siinkohal keskenduda oma tegemistele ja kõrvalisest melust mitte ülearu hoolida.

"Sporti teen sellepärast, et armastan seda ala. Võidusõiduga alustasin sellepärast, et ma väga nautisin seda võidusõitu. Ma ei tee seda ainult sellepärast, et jõuda vormel-ühte või saavutada midagi. Kui ma seda sel põhjusel teeks, siis pinge, mille endale paneksin, oleks nii suur, et ma ei suudakski oma potentsiaalist maksimumi kätte saada," sõnas ta.

"Asju tuleb teha sellepärast, et need sulle meeldivad. See annab võimaluse keskenduda iseendale. Kui võtame selle nädalavahetuse... meil oli kaks ja pool kuud pausi, jõudsime siia võidu sõitma, polnud autos kordagi istunud, siis teeme vabatrenni, kvalifikatsiooni, saame seal esikoha, mind viidi otse pressikonverentsile. Siis helistatakse, et pean minema Alpine'i garaaži, teeme pildid ja asjad ja hommikul tuleb uudis."

"Ärkan laupäeva hommikul, tuleb see uudis, telefon lendab õhku - hästi palju sõnumeid," kirjeldas Aron protsessi. "Laupäeva õhtul on vaja võidusõit teha, siis jälle arutad tiimiga, mida parandada ja lähed jälle kell kaks öösel hotelli. Pühapäeva hommikul üritad kõik selle peast välja saada ja keskenduda sellele, et saada esimene võit, mida ei ole mitu korda saanud ja ma olen mitu korda juba sealt esikohalt startinud."

Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PanoramiC

"Kõik küsivad, kas seekord see võit tuleb... seda välist pinget ja melu on nii palju vormelimaailmas, et kui oma asjadele ei keskendu ja ei naudi seda, siis sa kaua vastu ei pea," resümeeris ta. "Selle kõige ravi ongi see, et teed seda, mis sulle meeldib. Mulle meeldib võidu sõita ja olen kõige õnnelikum siis, kui ma hästi sõidan. Vahet ei ole, mis väliselt toimub. Seda ka sel nädalavahetusel tegin. Keskendusin ja nautisin oma sõitu. Auto oli hea ja alati, kui auto hea, on tore sõita."

Vormel-2 sarjas on Aronil käsil alles esimene hooaeg. Mis saab edasi? Aron andis mõista, et F2 see ilmselt pole. "Ma ei tea, mis mul on lubatud öelda või mitte. Aga mõeldes loogiliselt - mis te ise arvate? Ma võitlen see aasta tiitlile. See on mu esimene aasta vormel-kahes. Mul on neli kvalifikatsioonivõitu, ka põhisõidu võit. Ma olen keskmiselt kõige kiirem sõitja see aasta, kui vaatame kvalifikatsiooni ringiaegu," loetles ta vastuseks.

"Mul on põhimõtteliselt kõik olemas, olen kolmas ja võitlen tiitlile. Mis see teise aasta mõte siis oleks? Mis mul veel näidata on vaja? Kas võidad tiitli või jääd esikolmikusse - inimesed näevad su potentsiaali niikuinii. Loomulikult tahavad kõik võita ja lõppkokkuvõttes oleks tiitel tore, aga suures pildis inimesed palkavad sind potentsiaali järgi, mitte selle järgi, mis sul resümee peal kirjas on."

"Lõppkokkuvõttes tahavad nad näha, kui palju on sul võimalust edasi areneda ja kui heaks võid saada," rõhutas eestlane. "Vanusegrupp vormel-kahe esiotsa poistel on 19-20-21 ja see ikka tähendab, et meil on aastaid areneda veel päris palju."