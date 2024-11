Paul Aronist sai vormel-1 meeskonna reservsõitja

Mullu vormel-3 sarjas kolmandaks tulnud Aron võistleb tänavu vormel-2 sarjas, kus ta on praeguseks teeninud seitse pjedestaalikohta ning on kaks etappi enne hooaja lõppu sarja kokkuvõttes neljandal kohal.

"Mul on uskumatult eriline tunne liituda Alpine'i vormel-1 võistkonnaga. On selge, et Alpine'is sõitmine on suurepärane võimalus igale noorele piloodile ja mul on väga hea meel, et Flavio [Briatore] ja Oliver [Oakes] on mulle selle võimaluse andnud. Ootan suure põnevusega töö alustamist ja oma karjääri jätkamist motospordis," kommenteeris Aron Alpine'i pressiteate vahendusel.

Alpine'i nõunik Flavio Briatore lisas, et Aron on üks silmapaistvamaid noori võidusõitjaid vormelispordis. "Praegu on vormel-1 sarjas toimumas põlvkondade vahetus. Meie usume, et Paul on tõeline tipptalent ja loodame temast vormida F1 piloodi."

Alpine'i senine reservpiloot Jack Doohan edutatakse käimasoleva hooaja järel põhisõitjaks. Meeskonna teiseks põhisõitjaks järgmisel hooajal on Pierre Gasly.

Aron võistleb sel nädalavahetusel Kataris Lusailis toimuval vormel-2 etapil, kus ta saavutas reedel nii vabatreeningul kui ka kvalifikatsioonis esikoha. Laupäeval on Lusailis kavas sprindisõit ja pühapäeval põhisõit. Pärast seda jääb sõita veel vaid üks etapp Araabia Ühendemiraatides (7.-8. detsember).