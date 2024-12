Taas Eesti rekordit parandanud Tribuntsov ei jäänud finaalist kaugele

Kui hommikuses eelujumises sai Tribuntsov kirja 50,38, siis õhtul oli tema aeg 50,25. Viimase ehk kaheksandana pääses finaali kanadalane Blake Tierney ajaga 50,03, kuid Tribuntsov on hetkel teine varu.

Poolfinaalide kiireim oli 49,03-ga ungarlane Hubert Kos. Finaal ujutakse kolmapäeva õhtul.

"Ma olen treeninud rohkem ikkagi 50 jaoks. See, et suudan veel niimoodi sadat ujuda - olen väga õnnelik," kommenteeris Tribuntsov. "Ma usun, et alistan kunagi ka selle 50 piiri ära. Lihtsalt praegu on tase nii kõva, et selleks, et edasi saada, peab alla 50 ujuma."

"Ma läksin panema kohe esimest 50-t nii nagu lubasin. Teine pool läks raskeks ilmselgelt, lõpp oli kangem kui hommikul. Aga jälle väike parandus ja väga õnnelik."

Tribuntsovi peadistants on see 50 meetrit selili, kus ta loodab alistada 23 sekundi piiri. "Liigume õiges suunas. Mul on hea meel, et sain 100 alguses tehtud ja nüüd ootan huviga 50-t. Esimest korda saan seda proovida homme hommikul teates."

Daniel Zaitsev teenis meeste 50 meetri liblikujumise poolfinaalis 14. koha ajaga 22,28. Võrreldes eelujumisega paranes tema tulemus üheksa sajandiku võrra: Eesti rekord on aga 22,15.

Šveitsi ujuja Noe Ponti püstitas aga juba poolfinaalis maailmarekordi 21,43, ületades enda novembri alguses Singapuris ujutud tulemuse seitsme sajandikuga. Viimasena viis finaali aeg 22,09.