Eesti rekordi ujunud Tribuntsov pääses MM-il poolfinaali, Zaitsev ka edasi

Tribuntsov sai lühikeses basseinis 100 meetri seliliujumise eelujumistes kirja aja 50,38, millega parandas talle endale kuuluvat Eesti rekordit (50,49) lausa 0,11 sekundi võrra. Eestlane teenis eelujumistes kümnenda koha ning edasipääsu õhtusesse poolfinaali.

"Ise tahtsin minna alla 50 kohe põrutama, aga 50,38 - olen sellega muidugi vära rahul," ütles Tribuntsov pärast eelujumisi. "Uus isiklik, jõudsin lõppu kesta, mis on minu puhul suur pluss. Õnnestunud ujumine, super hommik."

"Sain minema kiirelt, teine 25 tundsin, et mõnus kerge on olla, kolmandal tundsin, et jalad töötavad ja kui veel neljandal suutsin suruda, siis teadsin, et siit tuleb hea aeg," lisas ta. "Õhtuks on varu, võtan veel natuke ekstra kofeiini ja kõike muud sisse. Lähme põrutama!"

Parimat tempot näitas eelujumistes ungarlane Hubert Kos, kes lõpetas ajaga 49,12. 50 sekundi piiri alistasid veel poolakas Kacper Stokowski (49,22), neutraalse lipu all võistlev venelane Miron Lifintsev (49,44), Lõuna-Aafrika Vabariigi ujuja Ruard van Renen (49,73) ning kanadalane Blake Tierney (49,85).

Daniel Zaitsev Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Edasipääsu tagas ka Daniel Zaitsev, kes lõpetas meeste 50 meetri liblikujumise eelujumistes ajaga 22,37. Selle ajaga teenis ta eelujumistes 14. koha, poolfinaali tagasid pääsu 16 ujujat. Eesti rekordist (22,15) jäi puudu 0,22 sekundit.

"Esimene start on alati natuke rohkem närvis, ei tea mis vormis oled. Suhteliselt kõik õnnestus, võib-olla pööre jäi aeglaseks," rääkis Zaitsev. "Kätes võiks natuke kergem tunne olla sees. Teeme taastusprotsessid ja loodame, et õhtul läheb paremini. Eesmärk on pääseda finaali."

Kiireim oli šveitslane Noe Ponti (21,52), talle järgnesid hollandlane Nyls Korstanje (21,62), kanadalane Ilya Kharun (21,84) ning Singapuri ujuja Tzen Wei Teong (21,97).

Mariangela Boitšuk ei suutnud naiste 50 meetri liblikujumises edasipääsu teenida, kui ta saavutas ajaga 27,09 eelujumistes 35. koha. Ameeriklanna Gretchen Walsh tegi ajalugu, kui püstitas ajaga 24,02 uue maailmarekordi, parandades rootslanna Therese Alshammari rekordit (24,38; 2009) 0,36 sekundi võrra.

Pärastlõunal hüppab veel basseini Mark Iltšišin, kes võistleb meeste 1500 meetri vabaltujumises.