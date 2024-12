Hamilton: ma ei uskunud, et hüvastijätt Mercedesega on nii raske

Kardimaailmas suuri tegusid teinud britt liitus juba 13-aastaselt McLaren-Mercedese noorte sõitjate programmiga ning pärast viit hooaega McLaren Mercedese F1 meeskonnas liitus 2013. aastal Mercedesega. Kaheksa-aastase perioodi vältel tuli Hamilton kuuel korral maailmameistriks ning lõpetas kaks korda hooaja teisena, tänavu veebruaris teatas britt aga, et sõidab järgmisel aastal Ferrari ridades.

Mercedes palkas Hamiltoni asendajaks alles 18-aastase Kimi Antonelli; 39-aastane britt rääkis hooaja viimasel etapil Abu Dhabis reporteritele, et olukorraga kohanemine on olnud väga keeruline. "Eeldasin, et see saab olema raske, aga alahindasin täielikult, kui raske see tegelikult on. See oli suhetele väga keeruline, inimestel võttis kaua aega, et sellest üle saada ning ka mulle endale on see olnud väga emotsionaalseks aastaks," sõnas Hamilton.

Viimastel aastatel pole Hamilton Mercedesega varasemat kiirust näidanud ning jäi kahel eelmisel hooajal üldse etapivõiduta. Tänavu on britt triumfeerinud kahel korral, sealjuures kodupubliku ees Silverstone'is. "Ma ei ole nende emotsioonidega toime tulnud parimal võimalikul moel ning te olete näinud nii minu parimat kui ka halvimat külge. Ma ei palu vabandust, sest olen vaid inimene ja ei tee kogu aeg õigesti - aga loodan, et kõik head ajad kaaluvad tugevalt negatiivsed emotsioonid üle," lisas britt.

Mercedesega 246 etappi alustanud Hamilton liitub meeskonnaga, mis tõi Michael Schumacherile viis maailmameistritiitlit - just legendaarse sakslasega jagabki Hamilton MM-tiitlite arvestuses esikohta. "Ma ei võrdle ennast Michaeliga," tõdes Hamilton Abu Dhabis. "Ma ei mõtle sellele praegu. Tahan olla kindel, et lõpetan Mercedesega parimal võimalikul moel. Järgnevad päevad on kõigi jaoks äärmiselt emotsionaalsed," kinnitas ta.