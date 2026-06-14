Hamilton sai Ferraris esimese etapivõidu

41-aastase eksmaailmameistri saavutus oli mitmel moel tähelepanuväärne: ta teenis oma esimese etapivõidu Ferrari värvides ja ühtlasi sai temast kõige vanem etapivõitja pärast Jack Brabhami esikohta 1970. aastal 43 aasta ja 11 kuu vanuselt.

Viimati 2024. aastal Spas triumfeerinud Hamilton võitis Kataloonia ringrajal rekordilist seitsmendat korda ja kokku on tal nüüd kuninglikus vormelisarjas 106 etapivõitu.

Edu tõi Ferrari rehvitaktika. Kuumas ilmas otsustati minna kolme peatuse peale. 41. ringil katkestas Fernando Alonso ja britt tegi ideaalsel momendil oma viimase rehvivahetuse ja naasis rajale täpselt Russelli ette.

Paistis, et Hamiltoni järel lõpetab teisena eelmised viis etappi võitnud Itaalia talent Kimi Antonelli, kelle Mercedese mootor ütles aga vaid kolm ringi enne lõppu üles ja see tähendas katkestamist. Samuti katkestas roolivõimu probleemidega Hamiltoni tiimikaaslane Charles Leclerc.

Kaheksa hulka jõudsid Kataloonias veel Max Verstappen (Red Bull; +40,497), Oscar Piastri (McLaren; +58,661), Isack Hadjar (Red Bull; +1 ring), Pierre Gasly (Alpine; +1 ring) ja Franco Colapinto (Alpine; +1 ring).

MM-sarja kokkuvõttes kahanes Antonelli edu Hamiltoni ees 41 punktile. Britist omakorda üheksa punkti kaugusele jääb Antonelli tiimikaaslane Russell.