Rallimaailmas võtab Michele Moutoni töö üle eestlane Priit Priimägi

MM-etappidel endise tippsõitja, prantslanna Michele Moutoni kohused üle võttev Priimägi hakkas ametiks valmistuma kolm aastat tagasi.

"Esimene kord oli aastal 2021 peale teist WRC Rally Estoniat. See võis olla millalgi sügisel, kui helistas tänane FIA ohutusdelegaat Michèle Mouton, kes sõnas, et Priit me soovime ohutusvaatlejaid juurde koolitada ja kas sulle võiks see huvi pakkuda," meenutas Priimägi Autosport.ee vahendusel.

"Ütlesin, et jah, see pakuks huvi küll, mille peale sain vastuseks, et neil on veel kolm kandidaati, kuid konkreetsemaks me tookord rohkem ei läinud kui et tule minuga Soome rallile kaasa. Käisime Soomes kahekesi ühe teise kandidaadiga ja nii see tookord jäi."

Priimägi sõnul läks jutt konkreetsemaks tänavuse aasta alguses, kui Mouton andis teada, et on oma ametist lahkumas. "See tähendas seda, et käisin Lätis ja Kreekas kaasas juba ametliku treenitava kandidaadina ja peale Kreekat lõime ametlikult käed võtmaks üle Michele rolli, kes oli juba Portugalis teatanud ametlikult, et ta lõpetab tänavuse aasta järel FIA ohutusvaatleja töö."

Priimägi sõnul on ohutusvaatleja rolliks olla tugiisik erineva tasemega korraldajatele. "Mõned on korraldanud MM-rallisid aastakümneid, mõned on täiesti uued, kus puudub ühene arusaam WRC ja FIA soovidest, WRC sarja iseärasustest ja nii edasi. Lisaks on kindlasti erinevad kultuuriline taust, traditsioonid," loetles ta.

"Lihtne näide on, et kes kasutab raja ääres punast ja rohelist linti, kes kasutab keeluala silte. Kui korraldaja on võistlustrassi ära valinud, siis kaks kuud enne saadab ta FIA-le ohutusplaani, mille me üle vaatame. Kui midagi on ebaselget, siis küsime küsimusi ja teeme ettepanekuid. Kui on täitsa uued etapid, siis minnakse kohapeale ja tehakse koos korraldajaga eeltutvumine. Lisaks sõidetakse kõik katsed ohutusplaani järgi läbi ja tehakse ettepanekuid."

"Kui on juba vanemad kalendris olnud rallid, kuid võetakse kasutusele uued katsed, siis FIA käib nendega eeltutvumas hiljemalt ralli nädalal ja sõidab need kõik läbi, et kõik vastaks ohutusnõuetele."

Seoses Moutoni taandumisega muutub veidi ka süsteem ehk kui FIA ohutusdelegaat on Nicolas Klinger, siis Priimägi ametinimetus on ohutusdelegaadi asetäitja, aga sisuliselt võtab ta üle just Moutoni ülesanded.

"FIA ohutusdelegaat saab olema Nicolas Klinger, kuid tema roll jääb võistluse ajal samaks ehk ta istub edasi võistluskeskuses ja jälgib läbi autode onboard piltide seisu katsetel. Lisaks on ta teinud ja jääb ka tegema võistluste eeltutvumisi, kuid kindlasti hakkan mina samuti rallide eel enda jaoks kõiki katseid ja ülesõite läbi sõitma. Töö, mida teeb Michelle hetkel veel sel nädalavahetusel Jaapanis ja on teinud teistel rallidel, võtan mina üle."

Oma tuleristsed uues ametis saab Priimägi kohe aasta alguses legendaarsel Monte Carlo rallil. "Monte-Carlo on kindlasti aukartustäratav ja kindlasti üks hooaja väljakutsuvamaid etappe. Mägedes kitsad olud, pimedas sõidetavad katsed, muutuv ilm ja keevaline publik," kirjeldas ta.

"Tänaseks on minu jaoks Monte eeltutvumine juba tehtud ja olen kõik järgmise aasta katsed läbi sõitnud. Tegin enda jaoks palju märkmeid ja vaatasin kodus läbi kõikide katsete onboard videod kuni aastani 2020."

Järgmisel aastal on MM-sarjas kavas 14 etappi. Avapauk Monte Carlos toimub 23.-26. jaanuaril.