Eesti naiste sprindis on head ajad

Euroopa selle aasta kõige kiirem 100 meetri sprinter U-18 vanuseklassis on Eesti talent Miia Ott. Aeg, millega ta edetabeli nobedamaks jäi, on 11,44 sekundit. Alla 18-aastaste EM-il pronksivõitja keskendub ka uuel hooajal oma vanuseklassi tiitlivõistlustele.

"Kindlasti tuleb tänavuse hooajaga rahule jääda," lausus Ott ERR-ile. "11,44 on väga, väga hea aeg ja väga Euroopa tasemel aeg. Siit saab ainult edasi minna. Praeguseks oleme seadnud suuremateks eesmärkideks U-20 EM-i Tamperes ja U-23 EM-i Norras."

Kui 17-aastane Ott tõusis Eesti sprindinaiste 100 meetri kõigi aegade edetabelis kolmandaks, siis neljanda aja jooksis välja 22-aastane Ann Marii Kivikas, kes tuli 11,48 sekundiga Eesti meistriks. Ka 200 meetris kulla võtnud ja sel distantsil ka EM-il debüteerinud Kivikas on sihikule võtnud Ksenija Baltale kuuluvad Eesti rekordid.

"Uueks hooajaks kindlasti isiklike rekordite parandamine, Eesti meistritiitelid tahaks kaitsta ja hea õnnestumise korral tahaks siis purustada mõni Eesti rekord ka, kas siis 100 või 200 meetri distantsil," loetles ta eesmärke 2025. aastaks.

Koos kogenumate sprindinaistega tegid mõlemad noored ka ajalugu, kui Eesti võistles 4 x 100 meetri naiskonnaga esmakordselt teatejooksude MM-il Bahamas ja EM-il Roomas. Kõik said kogemuse võrra rikkamaks, kuidas ühendada individuaalseid treeninguid teatenaiskonna omadega.

"See aasta, mis ma sain teatenaistega teha seda kõike, oli võimas," rõõmustab Ott. "See oli väga äge kogemus minu jaoks arvestades seda, et olen ikkagi ühes tiimis Eesti meistrite, suurtel tiitlivõistlustel juba võistelnud naistega ja siis sina kui TV 10 väikene plika oled sinna tulnud. See on väga suur ja auline kogemus."

Teatetiimi juhendaja Rauno Kirschbaum loodab, et suure arengupotentsiaaliga naiskond viib uuel hooajal Eesti rekord uude sekundisse ja pääseb Teemantliiga etapile.