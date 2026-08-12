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Soome sai EM-il esimese kulla, palju rõõmu ka Birminghami linnale

Kergejõustiku EM
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Silja Kosonen
Silja Kosonen Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Nordphoto
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis rõõmustas põhjanaabreid Silja Kosonen, kes teenis naiste vasaraheites 76.28-ga esikoha.

23-aastane sportlane oli selgelt parim, sest kolm tema paremat heidet toonuks kõik esikoha. Hõbeda sai itaallanna Sara Fantini (74.35) ja pronksi norralanna Beatrice Nedberge Llano (72.88). Seejuures Euroopa hooaja edetabelijuhina tuli võistlusele hoopis teine soomlanna Krista Tervo, kuid kogenum põhjanaaber piirdus 67.74 ja 11. kohaga.

Meeste 400 meetris jättis kulla koju Birminghami oma mees Matthew Hudson-Smith. Kogenud veerandmailer võitis staadionil, kus tal ka endanimeline tribüün, ajaga 44,17 ja teenis karjääri neljanda Euroopa meistritiitli sel distantsil. Teiseks tuli prantslane Muhammad Abdallah Kounta (44,40) ja kolmandaks Hollandi rahvusrekordi 44,41-ni viinud Jonas Phijffers.

Meeste 110 meetri tõkkejooksu võitis šveitslane Jason Joseph oma hooaja tippmargiga 1312. Sellega kuldab ta üle oma kahe aasta eest Rooma EM-il teenitud pronksi. Hõbeda sai prantslane Just Kwaou-Mathey (13,16) ja pronksi poolakas Jakub Szymanski (13,26).

Naiste 400 meetri tõketega distantsil tuli esimeseks mullune MM-pronks Emma Zapletalova (Slovakkia; 52,91). Teise koha sai isikliku rekordiga britt Emily Newnham (53,33) ja kolmanda Portugali rekordiga Fatoumata Binta Diallo (53,55).

Enne võistlusõhtut

Mitmevõistlejate kõrval on stardis veel kaks Eesti sportlast: Ann Marii Kivikas stardib naiste 200 meetri poolfinaalis ja Viktor Morozov meeste kolmikhüppe kvalifikatsioonis.

Kivikas sai eeljooksis kirja oma hooaja tippmargi 23,16, mis oli paremuselt neljas tulemus. Samas hooaja edetabeli tosin paremat sprinterit pääsesid otse poolfinaali.

Kivikas stardib Eesti aja järgi kell 22.27 algavas teises poolfinaalis, kus konkurentide hulka kuulub värske 100 meetri Euroopa meister Amy Hunt (Suurbritannia). Kolmest poolfinaalist pääsevad edasi kaks kiiremat ja lisaks kõigi poolfinaalide peale veel kaks kiiremat aega.

Kell 22.40 algab meeste kolmikhüppe kvalifikatsioon, kus B-grupis on seitsmenda hüppajana konkurentsis ka Morozov. Tema isiklik rekord on 16.45, sel hooajal on tulnud parimal juhul tulemus 16.38. Kvalifikatsiooninorm on aga nendest numbritest kõrgem ehk 16.60.

Kolmapäeva õhtul selguvad Euroopa meistrid ka meeste 400 meetri jooksus, meeste 110 meetri tõkkejooksus, naiste 400 meetri tõkkejooksus ja naiste vasaraheites.

Ajakava:

20.40 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)
21.45 N vasaraheite finaal
21.55 M 110 m tõkkejooksu poolfinaalid
22.20 N 200 m jooksu poolfinaalid (Kivikas)
22.40 M kolmikhüppe kvalifikatsioon (Morozov)
22.50 M 400 m jooksu finaal
23.08 N 400 m tõkkejooksu finaal
23.22 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)
23.47 M 110 m tõkkejooksu finaal

Toimetaja: Siim Boikov

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