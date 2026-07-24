Pärnus selgitatakse välja kergejõustiku Eesti meistrid

Eeloleval nädalavahetusel koguneb Eesti kergejõustikuparemik Pärnu Rannastaadionile, kus selguvad 2026. aasta Eesti meistrid. Stardis on nii Euroopa meistrivõistlustele pürgivad sportlased kui ka U-20 maailmameistrivõistlusteks valmistuvad noored.

Sprindidistantsidel püüavad kodustaadionil 100 ja 200 meetri kuldset duublit Pärnu SK Altiuse esindajad Ann Marii Kivikas ja Henri Sai. Ann Marii Kivikas pürgib Birminghamis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele reitingu alusel ning soovib oma edetabelikohta parandada. 100 m jooksus pakub talle konkurentsi U-20 MM-iks valmistuv Miia Ott (Rae Kergejõustik), vahendab EKJL.ee.

Meeste 100 ja 200 meetri jooksus lähevad Eesti meistritiitli nimel vastamisi samuti Euroopa meistrivõistlustele reitingu alusel pürgiv Henri Sai ning tema treeningkaaslane Dmitri Petrogradov (Tallinna KJK Kalev), kes valmistub Oregonis toimuvateks U-20 maailmameistrivõistlusteks.

Naiste teivashüppes on peamised favoriidid Eesti rekordiomanik ja EM-ile koha taganud Marleen Mülla (Rakvere KJK ViKe) ning Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport).

Meeste teivashüppes on oodata põnevat duelli äsja U-20 Eesti rekordit parandanud (5.62) ja Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandaks tõusnud Henri Apri ning Eesti kõigi aegade edetabelis teist kohta (5.65) hoidva Robert Kompuse (mõlemad SK Elite Sport) vahel.

Möödunud nädalal Soomes 400 meetri tõkkejooksu Eesti rekordit parandanud (56.00) Viola Hambidge (TÜASK) on stardis ka Pärnus. Odaviskes on favoriidina kohal hiljuti isiklikku rekordit parandanud ning EM-i normi täitnud Gedly Tugi (Audentese SK).

Meeste kaugushüppes tõotab tulla põnev võistlus Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev), Jan Joonas Pohlaku (SK Elite Sport), U-20 MM-iks valmistuva Tristan Konso (KJK Vike), Ron Sebastian Puiestee (KJK Saare) ja Raiko Kahri (Tallinna KJK Kalev) vahel. Stardis on ka U-18 EM-ilt hõbemedali võitnud Aleksander Metsmaker (Rakvere KJK ViKe).

Birminghami EM-i kümnevõistluseks valmistuvad Johannes Erm (SK Leksi 44), Rasmus Roosleht (Tallinna KJK Kalev) ning Risto Lillemets (KJK Saare) võistlevad Eesti meistrivõistluste medalite nimel kettaheites. Erm paneb ennast proovile ka kuulitõukes ja kõrgushüppes.

Samuti on Pärnus stardis ka EM-i kursil liikuvad kolmikhüppaja Viktor Morozov (KJK Atleetika), vasaraheitja Adam Kelly (Audentese SK) ning takistusjooksja Laura Maasik (Nõmme KJK).