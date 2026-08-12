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Kivikas sai 200 meetris 20. koha

Kergejõustiku EM
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Foto: SCANPIX / EPA
Kergejõustiku EM

Eesti sprinter Ann Marii Kivikas jooksis Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis poolfinaalis välja aja 23,34, millega tuli kokkuvõttes 20. koht.

Kivikas lõpetas teise poolfinaali kaheksa jooksja konkurentsis kuuendana. Tema aeg oli 18 sajandiku võrra aeglasem kui eeljooksus, mil eestlanna püstitas oma hooaja tippmargi.

"Eeljooksus sai sada protsenti kõik välja pandud. Algusest peale läksin täiega. Viimased 40-50 enam nii hästi ei kestnud, aga esimese poole pealt tuli päris hea aeg see 23,16," võttis Kivikas võistluspäeva ERR-ile kokku.

"Aga peale jooksu natuke tühjendasin maomahlu. Võib-olla manustasin liiga palju kofeiini või midagi sellist. Eile tundsin end natuke haigena ka. Võib-olla need asjad kokku - päris kehv oli olla. Aga õhtuseks poolfinaalis oli jälle väga hea tunne."

EM-i tervikuna hindab ta hindega neli pluss. "Võib-olla just see, et sajas ei saanud poolfinaali ja kahesajas poolfinaalis oleks ka natuke paremat aega oodanud. Aga kokkuvõttes on emotsioon väga hea. Enne seda poolfinaali tundsin end palju vabamalt. Enne eeljooksu oli iseendale ka peale pandud pinged võib-olla. Närv oli seal päris suur."

Hooaeg tervikuna saab parema hinde. "Hooajale paneks viie miinusega, võib-olla kahega. Sajas sai rekordit korratud ja kahesajas jäi natuke puudu. Talv oli võib-olla natuke keeruline ja eelmine sügis ka. Selle pealt tulin hästi välja."

Teise poolfinaali kiireim oli 100 meetri värske Euroopa meister Amy Hunt (Suurbritannia), kelle tulemus 22,37 oli parim ka kõigi kolme jooksu peale kokku.

Lisaks said finaali Rhasidat Adeleke (Iirimaa; 22,43), Fabienne Hoenke (Šveits; 22,46), Dina Asher-Smith (Suurbritannia; 22,49), Success Eduan (Suurbritannia; 22,56), Gemima Joseph (Prantsusmaa; 22,68), Jael Bestue (Hispaania; 22,69) ja Boglarka Takacs (Ungari; 22,77).

Toimetaja: Siim Boikov

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