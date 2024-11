Wembanyama kostitas Wizardsit 50 punktiga, Giannis viskas veelgi enam

Wembanyama ja Spurs võõrustasid Washington Wizardsit ning läksid juba avaveerandil 16 punktiga juhtima, kuid Wizardsil õnnestus poolajaks kaotusest välja kaevata ning ise kolmega juhtima minna. Teisel poolajal näitas kodumeeskond aga taaskord neile koha kätta, kui läks kolmanda veerandi lõpus 21 punktiga juhtima, vormistades lõpuks kindla 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39) võidu.

Mullu NBA parimaks uustulnukaks valitud prantslane Victor Wembanyama tegi hiiglasliku mängu, kui viskas esimest korda oma karjääris 50 punkti (kahesed 10/13, kolmesed 8/16, vabavisked 6/9). 20-aastane keskmängija lisas veel kuus lauda, kolm blokki, kaks resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike.

Kahe meetri ja 22 sentimeetri pikkune Wembanyama sai NBA ajaloo kõige pikemaks 50 punkti meheks. "Mu esimene mõte on see, et ma loodan, et meile teised mängud ja esitused oleksid sellest veel paremad. Ma tahan jõuda punktini, kus sellised mängud on lihtsalt järjekordsed," sõnas Wembanyama pärast hiilgemängu.

"Mulle meeldib väikseid võite tähistada, aga homsest olen ainult Lakersile pühendunud. Annan endale veidi aega seda tähistada, see on suur tähis. Midagi, mille üle uhke olla," lisas prantslane.

Mängu algusest Detroit Pistonsi vastu tagaajaja rolli jäänud Milwaukee Bucks langes kolmandal veerandil lausa 18-punktilisse kaotusseisu, kuid suutis sellest otsustavaks veerandiks välja kaevata ning siis ise kaheksaga juhtima minna. Bucks lubas siiski 26 sekundit enne mängu lõppu külalistel viigistada ja oleks mängu peaaegu kaotanud, kui tegi Pistonsi viimasel rünnakul viskel vea.

Kodumeeskonna õnneks viskas tänavuses draft'is viiendana valitud 19-aastane Ron Holland mõlemad vabavisked mööda ja kohtumise võitja selgus lisaajal. Kreeka tähtmängija Giannis Antetokounmpo keeldus kaotamast ning viis Bucksi kahe minutiga kaheksaga juhtima. Detroit enam suurt vastupanu osutada ei jõudnud ja Milwaukee teenis 127:120 (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9) võidu.

Anteokounmpo oli juba mängu algusest hoos ning viskas avaveerandil lausa 22 punkti, lõpetades poolaja 28 silmaga. Teisel poolajal viskas ta mõlemal veerandil kümme silma ning säras siis lisaajal 11 punktiga. Kokku kogus kreeklane lausa 59 punkti, 14 lauapalli, seitse resultatiivset söötu, kolm blokki ja kaks vaheltlõiget.

Punktirekordist jäi aga veidi puudu, sest eelmisel aastal kostitas kreeklane Indianat 64 punktiga.

Cleveland Cavaliers jätkas võiduseeriat, kui alistas tagamängija Donovan Mitchelli juhtimisel Philadelphia 76ersi 114:106 (31:27, 17:27, 34:24, 32:28). Cavaliersist sai kuues meeskond NBA ajaloos, kes on hooaega 13 järjestikuse võiduga alustanud. Rekordini on veel aga minna, sest Golden State Warriors alustas 2015-16 hooajal lausa 24 võiduga.

Los Angeles Lakers alistas kodus Memphis Grizzliese 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27). 39-aastane LeBron James tegi kolmandat mängu järjest kolmikduubli, kogudes Memphise vastu 35 punkti, 14 korvisöötu ja 12 lauapalli.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Indiana Pacers 94:90

Brooklyn Nets - Boston Celtics 114:139

New York Knicks - Chicago Bulls 123:124

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 106:88

Houston Rockets - Los Angeles Clippers 111:103

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 106:98

Sacramento Kings - Phoenix Suns 127:104