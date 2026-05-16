Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

Victor Wembanyama ja Devin Vassell Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA alistas San Antonio Spurs neljandat korda Minnesota Timberwolvesi ning jõudis läänekonverentsi finaalseeriasse, kus ootab ees tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder.

Külalismeeskond Spurs kontrollis kogu kohtumise käiku, kui alustas teist veerandaega lausa 20:0 vahespurdiga ning läks selle toel 29 punktiga juhtima. Timberwolves jõudis veel korraks seisuni 39:51, aga Spurs kasvatas kiirelt oma edu taas 20-punktiliseks ning juhtis neljandal veerandajal ka 37 punktiga.

San Antonio tabas reedel oma 38 kaugviskest 18 ning realiseeris 27 vabaviskest 23. Oma esimesed viis kaugviset tabanud Stephon Castle kogus üleplatsimehena 32 punkti ja lisas 11 lauapalli, De'Aaron Fox kogus 21 punkti ja üheksa lauapalli ning Timberwolvesi poolt korralikult kinni võetud Victor Wembanyama arvele jäi 19 punkti. Anthony Edwards vedas kodumeeskonda 24 punktiga.

Läänekonverentsi finaalseerias lähevad seega vastamisi hooaja kaks parimat NBA meeskonda: põhiturniiril 62 võitu kogunud Spurs ning play-off'i esimesed kaks seeriat kuivalt võitnud tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder. Sel põhihooajal võitis Spurs viiest omavahelisest mängust neli.

Idakonverentsi teine finalist selgub aga otsustavas mängus, sest Detroit Pistons alistas Cleveland Cavaliersi 115:94 ja viigistas seerias seisu kolm-kolmele. Tasavägise avapoolaja järel võitis külalismeeskond Pistons kolmanda veerandaja 30:19, Cavaliers jõudis korra veel kuue punkti kaugusele, aga otsustaval veerandajal püsis vahe kahekohaline.

Cade Cunningham viskas 16 kaugviset tabanud Pistonsi kasuks 21 punkti, Jalen Duren ja Daniss Jenkins lisasid 15 punkti. James Harden kogus Cavaliersi särgis 23 punkti, aga tegi ka kaheksa pallikaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

