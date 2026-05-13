San Antonio Spurs jõudis poolfinaalist võidu kaugusele

Kodupubliku ees mänginud Spurs juhtis sisuliselt terve mängu ning läks teise veerandi lõpus juhtima 18 punktiga, aga Timberwolvesil õnnestus see vahe kolmandal veerandil kustutada ja viigini jõuda. San Antonio vastus oli aga võimas ning Spurs tormas otsustava veerandi alguseks uuesti 18 punktiga juhtima ning kasvatas edu ühel hetkel 30-punktiliseks, vormistades 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24) võidu.

Eelmisest mängust eemaldatud Victor Wembanyamale lisakaristust ei määratud ning prantslane tegi viiendas mängus suurepärase esituse, kui kogus 27 punkti, 17 lauapalli, viis korvisöötu ja kolm blokki. Keldon Johnson lisas omalt poolt 21 punkti, Dylan Harper tegi 12 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Minnesota resultatiivseim oli 20 punktiga Anthony Edwards, Julius Randle ja Jaden McDaniels panustasid 17 punkti. Timberwolves tabas väljakult 38,6-protsendilise täpsusega, Spurs tabas 52,8-protsendiliselt.

Spurs juhib nelja võiduni peetavat seeriat kolm-kaks, poolfinaalis ootab ees tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder. Idakonverentsis on koha poolfinaalis kindlustanud New York Knicks, Detroit Pistonsi ja Cleveland Cavaliersi seeria on viigis kaks-kaks.