Sinner peab haigestumise tõttu Pariisi turniiri vahele jätma

Kui eelmisel nädalal teatas Novak Djokovic, et peab Pariisis toimuva kõrgeima kategooria tenniseturniiri vahele jätma, siis teisipäeval teatas oma loobumisest ka maailma esireket Jannik Sinner, kes jäi turniiri eel haigeks.

"Olen väga pettunud, aga ma ei suuda sel turniiril mängida. Tulin isegi varem siia, et mängudeks valmistuda, aga tundsin pärast esimest trenni, et jään haigeks. Mul on mingi viirus, mis läheb paari päevaga üle. Aga ma ei suuda füüsiliselt praegu mängida," teatas maailma esireket ühismeedia vahendusel.

Sinner on juba hooaja lõpuni maailma edetabeli esikoha kindlustanud ning keskendub nüüd 10. novembril Torinos algavale ATP finaalturniirile. "Kõige olulisem asi on nüüd taastuda ja sajaprotsendiliselt naasta. Loodan, et tunnen end järgmise kolme-nelja päevaga paremini ja siis saan Torinoks valmistuma hakata," lisas Sinner.

23-aastane Sinner tegi sel hooajal ajalugu, kui temast sai esimene Itaalia tennisist, kes lõpetab hooaja maailma tennise edetabeli esireketina. Ta on sel hooajal võitnud 65 kohtumist ja kaotanud vaid kuus, lisaks võidutses ta Austraalia ja USA lahtistel.

ATP finaalturniiril osaleb kaheksa mängijat, oma koha on kindlustanud Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ja Daniil Medvedev. Eelmisel nädalal teatas Novak Djokovic, et jätab samuti Pariisi Masters-sarja turniiri vahele, kuid serblasel võib vahele jääda ka finaalturniir, sest tema koht veel kindel pole.