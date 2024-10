Sinner ei jätnud finaalis Djokovicile ühtegi murdevõimalust

Sinner võitis ligi tund aega kestnud avasetis oma esimeselt servilt 81 protsenti mängitud punktidest ja servis ka kuus ässa; teises setis leidis itaallane veel ühe lisakäigu, murdis Djokovici servi neljandas geimis ning läks 4:1 juhtima. Maailma esireket ei seisnud finaalis silmitsi ühegi murdepalliga ja sooritas 22 äralööki kogenud serblase 12 vastu.

"See oli väga raske matš, Novaki vastu mängida on üks meie kõige keerulisemaid ülesandeid," sõnas Sinner võidu järel. "Olen väga rahul, kuidas olukorraga toime tulin. Ta servis avasetis väga hästi ja ma ei leidnud võimalust murdmiseks; mängisin hea tie-break'i, mis andis mulle enesekindlust teist setti hästi alustada."

Sinnerile on see hooaja seitsmendaks ATP tiitliks, viimati suutis kalendriaasta jooksul enamat Andy Murray, kes võidutses 2016. aastal üheksal turniiril. Sinneri ja Djokovici omavahelised matšid on nüüd viigis neli-neli, ATP 1000 kategooria turniire on itaallane karjääri jooksul võitnud neli.