Sinner kindlustas hooaja lõpuni esikoha, finaalis ootab ees Djokovic

Sinner kohtus äsja Carlos Alcarazi (ATP 2.) konkurentsist lülitanud Machaciga ning kaotas kohtumise esimesed kaks geimi, kuid võitis järgmised kolm, et juhtima minna. Järgnes tasavägine heitlus, kuid itaallane suutis seisult 5:4 teist korda murda ja seti 6:4 võita.

Machac andis ka teises setis itaallasele tubli lahingu ning mehed vahetasid Sinneri juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 6:5, mil esireket seti ainsa murdega hakkama sai ning 7:5 võiduga finaalikoha realiseeris. Ühtlasi piisas sellest võidust, et kindlustada maailma esireketi staatus kuni järgmise hooajani.

"See on imeline. Unistad esimesest asetusest, kui oled laps ja alles noor. Aga nüüd aasta lõppu jõudes on see veelgi erinevam ja erilisem tunne," ütles Sinner pärast matši. "See tähendab mulle nii palju, aga ma ei oleks seda saavutanud ilma oma inimesteta. Mu pere, sõbrad ja tiim väärivad nii suurt tänu."

Sinner kerkis maailma esireketiks suve alguses ning heitles vahepeal küll Alcaraziga, kuid ei loovutanud enam oma kohta, saades sellega esimeseks Itaalia tennisistiks, kes sellise saavutusega hakkama on saanud. "See juhtus turniiri käigus, seega ei mõelnudki üldse sellele. Tean, et homme tuleb tähtis päev," ütles Sinner.

Tuleb tõepoolest, sest itaallane läheb Shanghai turniiri finaalis vastamisi Novak Djokoviciga, kellest ei ole keegi kauem esireket olnud. Serblane on oma pika karjääri jooksul esireket olnud 428 nädalat ehk kokku üle kaheksa aasta, Sinneril saab sel nädalal läbi 18. nädal esireketina.

Djokovic läks poolfinaalis vastamisi ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 7.), kes pidi serblase 6:4, 7:6 (6) paremust tunnistama. Fritz ja Djokovic on omavahel vastamisi läinud kümnel korral, ameeriklane pole seni kordagi võidurõõmu tunda saanud.

Djokovicist saab võidu korral kolmas mängija profitennise ajastul, kes on võitnud 100 ATP turniiri. Temast rohkem on võite teeninud vaid Roger Federer (103 turniirivõitu) ning Jimmy Connors (109). "Saan sellise võimaluse maailma parima mängija vastu. Vaatame, mis homme juhtub," ütles serblane ümmarguse tähise kohta.

Sinneri ja Djokovici finaal algab pühapäeval kell 11.30.