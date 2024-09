Tänak: me ei saanud üles sellist kiirust, mida pidanuks

"Hommikused katsed läksid hästi hoolimata sellest, et nendes tingimustes auto tagumine pool ei pidanud ja tegime pirueti - õnneks oli kõik hästi ja mingit kahju sellest ei sündinud," kommenteeris Tänak päeva lõpus.

"Me ei olnud Toyotadel aegade poolest väga lähedal - eilne [reede] oli nii segane, et sellest ei saanud aru, aga tänane [laupäev] näitas, et me ei saanud üles sellist kiirust, mida pidanuks."

Päeva lõpp läks eriti keeruliseks, sest ilmaennustusega pandi puusse. "Viimastel katsetel ootasime hoopis vastupidiseid olusid ja see oli raske väljakutse," tunnistas ta.

"Kuigi individuaalne MM-tiitel ei pruugi enam sõltuda üksnes meist, siis tootjate arvestuses käib endiselt tihe võitlus, nii et peame koguma homme [täna] nii palju punkte kui võimalik."

Tänakust jäi päeva lõpus 10,1 sekundi kaugusele võistkonnakaaslane Neuville, kes jahib oma esimest individuaalset MM-tiitlit. Reedese päeva lõpetas ta kuuendana, aga kerkis laupäeval paari positsiooni võrra ja teenis nii väärtuslikke punkte.

"Jään tänasega [laupäev] kindlasti rahule. Me suutsime ka esikolmikuga vahet vähendada - see tähendanuks õhtuks veel paremat positsiooni, aga me ei soovinud viimasel katsel liiga palju suruda," rõõmustas belglane.

"Eilne [reede] oli keeruline ega läinud hästi, aga täna [laupäeval] oli kindel eesmärk neljas koht ja saime selle hommikul väga ruttu kätte, nii et pärastlõunal keskendusime selle kaitsmisele."

Neuville'i sõnul ei saa ta praeguses seisus sellest hoolimata enesele vigu lubada. "Homme [täna] on meil parem stardipositsioon, nii et peame teepuhastamise ära kasutama ja koguma nii palju punkte kui võimalik."

Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 14.23.