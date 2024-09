OTSEBLOGI | Tänak võttis laupäeval kolmanda koha punktid

Laupäev

Päeva esimesel katsel andis Ott Tänak (Hyundai) otsestele konkurentidele pisut aega ära. Elfyn Evansile (Toyota) kaotas ta 4,1 ja Kalle Rovanperäle (Toyota) 2,7 sekundiga. "Kohati üsna mudane ja kivine. Üsna palju on üllatusi," oli eestlase kommentaar.

Päeva teisel katsel näitas suurepärast minekut Rovanperä, kes edestas Evansit 9,7 ja Tänakut 10,7 sekundiga. Tõsi, eestlane tegi ka katse alguses pirueti. Kokkuvõttes pidi ta aga teise koha soomlasele loovutama ja Evans säilitas ka vaid 1,8-sekundilise edu. Kehvasti läks üheksandal kohal sõitnud Sebastien Ogier'l, kes sõitis katsel lõpu eel üle kivi ja lõhkus oma masina, mistõttu pidi katkestama.

Ralli pikimal katsel andis Evans aga väikse vastulöögi, edestades Tänakut 9,3 ja Rovanperät 9,5 sekundiga. Kokkuvõttes viimane hommikune katse esikolmikus muudatusi ei toonud. Küll aga tõusis Thierry Neuville (Hyundai) Sami Pajarist (Toyota) mööda neljandaks.

Pärastlõunal jätkati samal moel: kümnendal kiiruskatsel näitas taas parimat minekut Evans, kes kasvatas edu Rovanperä ja Tänaku ees.

Päeva eelviimasel katsel tõusus pearolli udu, mis segas ennekõike tagantpoolt startijaid ehk kokkuvõttes kõrgetel kohtadel olijaid. Nii suutis Rovanperä keerulistes tingimustes võrdluses Evansiga koguni 19,1 sekundit võita ja tiimikaaslasest kokkuvõttes 5,5 sekundiga mööduda. Tänak oli samuti raskustes, aga edestas Evansit 5,4 sekundiga. Samas tema tiimikaaslane Neuville (videos) näitas mägedes paremat minekut ja teenis katsevõidu. "Ma ei näinud kapotist kaugemale, see oli hull värk," võttis Evans katse kokku.

Päeva viimasel katsel kimbutas sõitjaid endiselt udu, kuid pisut hõredamalt. Samas sadas ka vihma ja kõige paremini tundis end neis oludes endiselt Rovanperä, kes küll katsevõidu pidi loovutama Adrien Fourmaux'le (M-Sport Ford). Päeva lõpuks sai ta Evansi ees 15,1- ja Tänaku ees 33,6-sekundilise edu. Neuville ei jäänud eestlasest kaugele - MM-sarja üldliider kaotas tiimikaaslasele vaid 10,1 sekundiga.

Tänak kurtis finišis eksliku ilmaennustuse üle. "Nad ütlesid, et õhtul ei tule vihma - täiesti vale informatsioon. Kõik on siin elus raske, aga ikka tuleb hakkama saada."

Seis 12. katse järel: 1. Rovanperä 2:25.14,3, 2. Evans +15,1, 3. Tänak +33,6, 4. Neuville +43,7, 5. Fourmaux +1.23,0, 6. Pajari +1.49,5, 7. Munster +1.50,6, 8. Lappi +5.14,6.

Laupäevane stardijärjekord: 1. Sesks, (2. Ogier), 3. Fourmaux, 4. Lappi, 5. Neuville, 6. Munster, 7. Pajari, 8. Rovanperä, 9. Tänak, 10. Evans.

Reede

Kohe esimese kiiruskatse jäeti pealtvaatajate ohutuse tõttu pooleli. Eelnevalt olid saanud aja kirja kolm meest: Sebastien Ogier (Toyota) edestas Ott Tänakut (Hyundai) 9,1 ja Thierry Neuville'i (Hyundai) 10,5 sekundiga.

Esimene katse, mille kõik Rally1 sõitjad said läbida, oli päeva teine katse. Parimat aega näitas Elfyn Evans (Toyota) ja kerkis kokkuvõttes Ogier' järele teiseks. Tänak oli aegade võrdluses viies ja langes neljandaks.

Kolmas katse sai liidrikohta hoidnud Ogier'le saatuslikuks, sest prantslane libises ühes kurvis sõidujoonelt välja, puutus valli ja lõhkus ratta. Pärast selle vahetamist jõudis ta finišisse parimat aega näidanud Kalle Rovanperäst (Toyota) 1.48,5 hiljem. Samadel asjaoludel lõhkus koguni kaks rehvi ka Martinš Sesks (M-Sport Ford) ja loovutas teistele enam kui viis minutit.

