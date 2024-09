Paltser: Tänak läheb täispanga peale, tiitel on Neuville'i kaotada

Pärast Tšiili MM-rallit kahanes Neuville'i üldedu temaga võrreldes viis punkti enam teeninud Tänaku ees 29 punktile. Sõita on veel kaks etappi, üks Lõuna-Saksamaal ja teine Jaapanis.

"Punktivahe tundub küll suur, aga 60 punkti on veel laual ja hooaja kaks kõige keerulisemat asfaldirallit on veel ees. Et väga suuresti mängu tagasi tulla, peab Thierry sellele kindlasti kaasa aitama: puhtalt punkte kogudes on Thierryga võidelda keeruline," rääkis Paltser esmaspäeval ETV spordiuudistes.

Toyota teenis Tšiilis kaksikvõidu ja kahandas tootjate arvestuses Hyundai edu vaid 17 punktile. "Ott läheb kindlasti täispanga peale, aga Thierry peab ka järgmistel rallidel väikeseid riske võtma, sest vahe Toyotaga on vaid 17 punkti ja Hyundai kindlasti tahab seda tootjate tiitlit saada," sõnas Paltser.

Neuville'i jaoks oleks MM-tiitel esimene ning Paltseri sõnul oleks uus maailmameister alale kasulik. "Siiamaani on ta mitmel hooajal olnud kindel teise koha mees, aga nii heas seisus kui ta on praegu - tiitel on tema kaotada. Ta on hooaja algusest peale sarja juhtinud ja kui ta nüüd ära võidab, on uus maailmameister alati tervitatav," ütles Paltser.