Kontaveit: film näitab mu karjääri kõige keerulisemat ja raskemat aastat

Seejuures keskendub film suuresti Kontaveidi karjääri lõpetamisele, sest filmimine langes just sellesse aega. Seega ei ole suured võidud kesksel kohal.

Kontaveit sõnas enne esilinastust, et film tõepoolest ei keskendu tipphetkedele. "See tõesti näitab kõige keerulisemat ja raskemat aastat minu karjääris. Seal ei ole kõiki neid positiivseid ja meeliülendavaid hetki, mida tegelikult ka minu karjäär mulle pakkunud on. See on üks asi, mida meeles pidada, kui seda filmi vaadata," ütles ta.

Helgem pool on rohkem kõrvalosas. "Positiivsed asjad on lõpus mainitud. See mingil määral näitab kõike positiivset ja head - küll lühidalt, aga see on seal filmis tõesti olemas," lisas Kontaveit.

Endise maailma teise reketi sõnul on dokumentaal filmitud üsna isiklikes kohtades. "Päris riietusruumi Kaupo ei võinud tulla, aga üldiselt on ta käinud mul filmimas kodus ja sellistes kohtades, kus ma tavaliselt ikkagi kaameraid või muid inimesi ei luba," ütles ta.