MM-il osalev Kannimäe: protokolli prindin välja ja kleebin seina peale

Igapäevaelus metsamajandusega tegelev 33-aastane Kannimäe vormistas suvel suurüllatuse, kui tuli Eesti meistrivõistlustel eraldistardist sõidu Rein Taaramäe ja Norman Vahtra järel kolmandaks. Nüüd osaleb Kannimäe maailmameistrivõistlustel, konkurentsis, mille sarnast tema pole oma elus varem tundnud.

"Tundub praegu ka utoopia," ütles ta ERR-ile. "Tõenäoliselt saangi sellest aru siis, kui tagasi Eestis olen. Saan sellele tagasi mõelda. Siin olles seda tehes jääb selline ebatavaline tunne. Üliäge kogemus"

46 kilomeetri pikkusel sõidul on kirja pandud 68 ratturit, sealhulgas maailmatipud nagu belglane Remco Evenepoel, sloveen Primož Roglic, ameeriklane Brandon McNulty ning britt Joshua Tarling. "Mina mõtlen neid kui rattaspordi jumalaid ja suuri iidoleid, nendega ühel joonel olemine on täesti mega. Selle protokolli prindin tulevikus välja ja kleebin endale seina peale," ütles Kannimäe.

Igapäevaselt tegeleb Kannimäe metsakasvatusega ning tegi rattasporti pigem hobikorras. "Umbes kümme aastat tagasi oligi see, kui mõtlesin, et maratonsarjades 30.-40. koht enam ei rahuldanud. Tahaks poodiumile ka astuda vahel. Siis hakkasingi tugevamini treenida, enne seda sai niisama trenni tehtud. Hakkasime iga-aastaselt välismaal laagrites käima ja aastaringselt rohkem rõhku panema treeningmahu kasvatamisele sujuvalt," rääkis ta.

"Umbes viie aastaga ma selle taseme saavutasin, kus täna olen. Väga suurt edasiminekut pole olnud, võib-olla see, et sel hooajal eraldi stardi ette võtsin. Olen seda ka varem proovinud, aga eelmine aasta sain ühte eraldi starti sõita, see tuli väga hästi välja. Siis mõtlesingi, et on vaja paus teha maastikurattasõidust ja proovin eraldi stardi peale rõhuda ja vaheldust saada. Valik õigustas ära," lisas Kannimäe.

Oma vanuse tõttu temast pigem profiratturit ei saa, kuid see polnudki tema eesmärk. "Kuna ma ei ole kunagi lootnud, siis ega väga palju see kripeldama ei jää. Ilmselt ikka, mida aeg edasi, seda rohkem tagasi mõtlen, et oleks võinud teatud eluhetkedel valikuid-otsuseid teisiti teinud, siis oleks tõenäoliselt ka see võimalik olnud. Võib-olla poleks profileib minule maitsnud, kes teab," sõnas Kannimäe.

Taavi Kannimäe Autor/allikas: ERR

MM-iks ta suuri eesmärke ei sea, kuid ideaalis lõpetas tugevama grupi seas. "On seal paarkümmend meest eksootilisematest maadest, minusugused, kes ei ole tiimides sõitnud ega profid. Kümme tükki selliseid vahepealseid, 40 tükki väga tugevaid. Kui 40 sisse ära sõita, oleks minu jaoks väga korda läinud," rääkis ta.

Rajaprofiil Zürichis on mitmekülgne ning suuresti tasane, kuid raja keskosas on vaja tõusta pea 200 meetrit, mis jõulisele ratturile kõige meelepärasem eesmärk pole. "Mulle tegelikult rada meeldis, lahe oli. Kas ta sobib, on teine teema," ütles ta.

"Mida rohkem on tõusu rajal, seda vähem ta sobib. Kergemad mehed liiguvad mul lihtsalt eest ära," lisas Kannimäe, selgitades, et kuna tema ratas ei ole kõige kaasaegsem, on tal vaja laskumistel pidurdades ettevaatlikum olla. "Ma pigem lähen kindla peale välja kui maksimumi peale sõitma. Parem on tervena koju tulla kui paarkümmend sekundit kiiremini sõita. Mis võib päädida sellega, et olen hoopis väga katki."

Uus ratas võimaldaks tal oma tõelist potentsiaali mõõta. "Kui mingitest unistustest rääkida, siis olekski see, et saada nüüd täiesti tippratas ja selle tipprattaga kokku kasvada, palju kilomeetreid läbida. Ära harjuda ja siis lootes, et ehk saan jälle võimaluse näiteks EM-il startida eliitklassis tasasel distantsil. Proovida ära, kui kõik klapib. Kui hea koha ma siis võiks välja sõita," ütles rattur.

Šveitsis toimuvatel maanteesõidu maailmameistrivõistlustel osaleb 15-liikmeline Eesti koondis, pühapäeval on lisaks Kannimäele stardis ka Mari-Liis Juul ning Laura Lizette Sander.