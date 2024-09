Laura Maasik: 10 km rada paneb proovile

Maasik lõpetas ajaga 34.34 naistest teiseks. Caune jäi kahe minuti ja 15 sekundi kaugusele. Kolmandana finišeerinud Liis-Grete Arrot edestas ta 38 sekundiga.

"Too lätlane on minust kindlasti taseme võrra eespool. Temaga võidu jooksma ma täna ei läinud. Kümme kilomeetrit on piisavalt pikk distants. Läksin oma jooksu jooksma," ütles Maasik ERR-ile.

"Pikk staadionihooaeg on olnud. Fookus on olnud kiirematel distantsidel. Minu peamised eesmärgid on jäänud staadionirajale. Aga nüüd üritaks selle hea vormi pealt mõned kümned kilomeetrid ka proovida," jätkas ta. "See oli esimene start. Arvan, et olen tegelikult suuteline ka kiiremat aega jooksma."

Maasik usub, et on tegelikult võimeline jooksma aega alla 34 minuti. "Täna jäi sellest puudu. Eks see rada on ka üsna proovilepanev. Väga ebaühtlased kilomeetrid, raske on tunnetada õiget tempot ja väga ühtlaselt joosta. Mõni kilomeeter alguse poole tuleb päris kiire ja sellevõrra langeb lõpp ära," muljetas ta.

Alles eelmisel nädalavahetusel nihutas ta enda nimele kuulunud Eesti 2000 meetri takistusjooksu rekordit. Uued numbrid on 6.17,07. Maasik tõdeb, et suvehooaeg on olnud väsitav, aga samas hea.

"Ma olen suvehooajaga kindlasti väga-väga rahul. Ma ei ole kunagi nii pikka hooaega teinud - mai algusest septembri alguseni staadionil. Kõige suurem heameel on selle üle, et nii esimene kui ka viimane start olid isiklikud rekordid," rõõmustas jooksja.

"Tüüpiliselt olen hooaja lõpus natuke ära väsinud. On olnud välisvõistlusi, kuna olen tahtnud tugevamas konkurentsis võistelda ja seeläbi paremaks saada. Eks reisimine on kindlasti ka korralikult väsitanud."

"Aga sellegipoolest on hea meel, et kestsin hooaja lõpuni ära," jätkas Maasik. "Treeningute balanss ja ülesehitus on enam-vähem õiges kohas. On olnud jätkusuutlik, pikk ja stabiilne hooaeg."

Enne pausi on tal veel üks asi hingel. "Kahe nädala pärast on Oslos veel üks 10 kilomeetri jooks plaanis. Võib-olla jõuab mõne trenni ka pärast staadionihooaega teha ja äkki õnnestub alla 34 minuti ära joosta ja seejärel jah - väike puhkus," rääkis ta lähituleviku kohta.