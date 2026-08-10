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Maasik EM-i esitusest: taandareng pidi ka areng olema

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

3000 m takistusjooksu Eesti rekordinaine Laura Maasik sai Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel enda jooksus 14. koha ega pääsenud eeljooksust edasi.

Kaks aastat tagasi Roomas EM-debüüdil Eesti rekordi 9.44,20 jooksnud Maasik lõpetas sel korral ajaga 9.57,06, mis jääb napilt alla ka tema hooaja tippmargile. Kahe eeljooksu peale kokku näitas Maasik 27. aega, finaali pääsesid 16 paremat.

"Jõuvarude jagamine läks normaalselt, lihtsalt oli nii palju, kui oli täna. Veidi pettunud, see oli iseenesest selline tulemus, mis ma sel hooajal tegin. Kahe aastaga taandareneda ei plaaninud, aga taandareng pidi ka areng olema, nii et loodan, et saan äkki paremaid otsuseid teha edaspidi," muigas Maasik pärast jooksu ERR-i intervjuus.

Distantsi esimesel poolel liikus Maasik Eesti rekordi tempos, aga lõpus läks raskeks. "Põhimõtteliselt on terve see hooaeg olnud niimoodi, kiirem rütm isegi on päris harjumuspärane, ei tundu midagi erilist, aga viimane kilomeeter, kui päriselt kannatamiseks ja jooksuks läheb, siis üsna kiiresti ei ole vaimujõudu ega ka jalgades energiat, et lõpuni tulla," nentis ta. "Ma arvan, et midagi erilist iseenesest ei olnud, täitsa normaalses tempos mindi ära, sain ilusti oma koha, ei olnud mingeid trügimisi ega midagi. Enda taha [jäi] lihtsalt."

Maasik on erinevaid alasid jooksnud, aga millele ta ikkagi keskenduda plaanib? "Mul on endiselt häid ideid, mida võiks trennides proovida. Nii kaua kui neid on, siis prooviks ikkagi takistust, sest see on see ala, kus mul on võimalik oma varasemast kogemusest kasu lõigata ja ikkagi Euroopas enam-vähem kuskile maale vastu saada. 1500, 800 või ka 5000 m distantsidel on konkurents ikka väga-väga tihe, sinna on pikk maa. Aga ma arvan, et paar aastat on plaanis veel."

Toimetaja: Maarja Värv

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