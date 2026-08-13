Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

Neli esimest kõrgust esimesel katsel ületanud Bruus sai kvalifikatsiooninormi tähistavast 1.91-st üle teisel katsel. "Ma pole üle mitme aasta üle 90 hüpanud, nii et ma olen väga-väga-väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks," tunnistas Bruus ERR-ile. "Teadsin, et üle 90 kindlasti suudaksin hüpata, aga see, et päriselt selle ära hüppan, on ikka suur asi."

Seejuures on Bruusi talvest saadik seganud pöiavigastus, mistõttu ei saa ta täishoo pealt joosta. "Arvan, et asjad hakkavad lihtsalt kokku jooksma," vastas ta küsimusele, mis nii hästi klappis. "Sain hea hoojooksu, kindlasti see tiitlivõistluste atmosfäär on ka midagi, mis nii-nii palju aitab."

Ka esimene katse 1.91 peal oli paljulubav, kas varu jäi ka veel sisse? "Tegelikult tundsin väga hästi, ma enda arust ei läinud isegi latile pihta. Kindlasti kõige parem hüpe neist," rõõmustas Bruus.

Lõppvõistlusele pääses 15 kvalifikatsiooninormi ületanud naist.

Naiste kõrgushüppe lõppvõistlus algab laupäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.07.