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Maasik on oma teise EM-i eel optimistlik: mõned rekordid on tänavu tulnud

Kergejõustiku EM
Laura Maasik
Laura Maasik Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kergejõustiku EM

Takistusjooksja Laura Maasik usub, et on Birminghami EM-il sarnases seisus nagu kaks aastat tagasi tiitlivõistluste debüüdil Roomas. Toona õnnestus nihutada Eesti rekordit.

Maasik osales Euroopa meistrivõistlustel ka tunamullu, kui nihutas Roomas oma tiitlivõistluste debüüdil 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordit enam kui nelja sekundi võrra. Koht finaalis jäi siis kaheksa ja poole sekundi kaugusele.

"Siis oli väga hea emotsioon, isiklik rekord joosta esmakordselt nii suurel võistlusel osaledes oli väga suur õnnestumine," kinnitas Maasik kolmapäeval ERR-iga rääkides. "Sel aastal lähen juba natuke kogenumana, taseme mõttes olen praegu umbes samas seisus nagu tol aastal. Eks head tulemust lähen ikka tooma."

Kui seekord peetakse EM Birminghamis 10.–16. augustini, võisteldi toona Roomas juba juuni alguses. Tänavu on Maasiku hooaja tipptulemus ette näidata hoopis harvajoostavalt 2000 meetri takistusjooksu distantsilt, kus ta sai juuni lõpus Poznanis kirja uue Eesti rekordi 6.16,20.

"Jõudsime mai alguses mõned stardid teha ja juba oligi EM. Nüüd on teisiti, eks võistlustulemus näitab, mis vorm on. See aasta ei ole veel 3000 meetri takistusjooksus õnnestunud väga head tulemust teha. 2000 meetri takistusjooksu aja jooksin üle ja mõned isiklikud rekordid teistel distantsidel on tulnud, ma oleks ise ikkagi optimistlik ja usuks, et sel aastal on võimalik vähemalt hooaja parimat parandada. Sellist olulist arenguhüpet taseme mõttes kahe aasta lõikes ma teinud ei ole, see jääb ikka järgmisi aastaid ootama," tõdes kergejõustiklane.

"Arvestades, et minu isiklik rekord on seal viimaste hulgas, siis isegi, kui tegu on taktikalise jooksuga, võib see minu jaoks ikkagi heas tempos jooks olla. Takistus on selline ala, et kui algust liiga kiiresti joosta, karistab see lõpus eriti ära. On oluline ka, et pundis ei satuks teistega oma positsiooni eest võitlema," vaatas Maasik EM-ile ette. "Minu trumbiks on takistuste sujuv ületamine, mulle on mugavam joosta nii, et mul oleks efektiivne ja võrdlemisi võrdne kogu jooks. Eks seal koha peal on emotsiooni ja ootamatusi nagunii; eks näis, kas sujuv ning maksimaalne jooks õnnestub ka välja võtta."

Euroopa meistrivõistlused peetakse Birminghamis 10.–16. augustini, EM-ile saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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