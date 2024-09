Duplantise suurepärane võiduaeg üllatas kergejõustikuekspert Kilumetsa

Mõlemad sportlased püstitasid šõujooksus isikliku rekordi - Duplantis läbis staadionisirge 10,37-ga, Warholm 10,47-ga. Seejuures oli rootslase võit paljude jaoks pigem üllatus.

ERR-i kergejõustikukommentaator Juhan Kilumets selgitas, miks lõppes duell just nii. "Ta võitis sellepärast, et ta tegi tõesti väga hea jooksu. Ta tegi täiesti filigraanse jooksu. Start oli suurepärane. Esimesed sammud - juba oli edu sees," lausus ta ETV saates "Ringvaade".

Duplantise puhul peljati, et 100 meetri teine pool võib minna raskeks, kuna teivashüppe hoojooks on ju lühem. "Ta on erakordselt kiire hoojooksuga teivashüppes. Arvati, et ta kestab ehk 60 meetrit, aga kas ta selle lõpu ära kestab? Ta ise ütles ka, et see on oluline koht. Lõpus ei jõudnud Warholm ju talle üldse järele," ütles Kilumets.

"Mida veel kardeti? Warholm stardib pakkudelt igapäevaselt, Duplantis - mis temal pakkudega pistmist? Ta ju hoojooksu alustab teivas käes. Kardeti, et Warholm teeb juba stardis ära. Samas - 400 meetri jooksu start on hoopis midagi muud kui 100 meetri start. See, kui plahvatuslik oli Duplantis stardis, seda võis pidada tema plussiks ja selle plussi kasutas ta ära."

Kilumets tõi siiski välja, et kuigi ka Warholm jooksis hästi, siis Duplantise tulemus oli kindlasti üllatus. Enne jooksu küsiti talt võiduaega ja aja alla 10,40 Kilumets välistas.

"Ma ütlesin, et alla 10,40 ei jookse kindlasti! Aga palun! Ma ei tea, miks nii pessimistlik olin, aga 10,37 on suurepärane võiduaeg. Mõlemad jooksid isikliku rekordi. Mõlemad tegid hea jooksu, aga Duplantise nii suurepärane 100 meetri jooks - seda oli kohe ilus vaadata."

Kilumetsa sõnul jooksis rootslane hea sammuga. "Lõtvus on oluline, Duplantisel oli mõnus lõtv samm. Midagi teha ei ole. Warholm ütles pärast ka, et sa olid lihtsalt täna väga hea ja mina kehvem mees. Loomulikult 400 meetri tõkkejooks ei ole 100 meetri sprint - seda peab ka arvestama. Võib-olla plahvatuslikku kiirust ongi Duplantisel rohkem vaja."

"Samas, kui mõtleme 400 meetri tõkkejooksule, siis seal on Warholm võrreldes konkurentidega super stardimees. See, kuidas ta on juba esimese tõkkega teistelt eest läinud... aga see kõik on suhteline. 100 meetri jooksus mängis see välja hoopis nii, et Duplantis on kõvem mees."

"Aga seda räägitakse ka, et teivashüppes sellepärast ta hüppabki nii kõrgele, et jookseb meeletu hoo pealt teiba paindesse ja see annab impulsi, et teibaga kõrgused saavutada," jätkas Kilumets. "Väga suur osa tema edus on kinni erakordselt kiires hoojooksus. Loomulikult selle hoojooksu pealt tehnilised nüansid ära teha - ta on loomulikult imemees."