Duplantis alistas 100 meetri jooksus Warholmi

Teivashüppe maailmarekordimees Duplantis pakkus aasta tagasi Zürichi etapi eel pressikonverentsil välja, et võiks 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi omanikule Warholmile 100 meetri distantsil tuule alla teha ning aasta aega hiljem sai nende duell tõeks.

Warholm võistles 100 meetri jooksus viimati seitse aastat tagasi, kui sai kirja tulemuse 10,49. Duplantisel oli keskkooli päevilt kirjas tulemus 10,57.

Kolmapäeval tuli mehed lõpuks jooksurajale ning mõneti üllatuslikult pani oma paremuse maksma Duplantis, kes jooksis välja aja 10,37 ja edestas Warholmi ühe kümnendikuga.

