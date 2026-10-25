Tartu Bigbank pääses Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali
Pühapäeval toimus esimene kohtumine Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalis, kui koha nelja parema seas tagas Tartu Bigbank.
Sel aastal mängitakse veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus. Bigbank kohtus esiliigaklubiga Structura/Tartu vald ning võttis kindla 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) võidu. Poolfinaalis minnakse vastamisi kas Selver x TalTechi või Võru Barrusega, vahendab Volley.ee.
Valentin Kordas tõi Bigbankile 12 punkti (+12), Stefan Kaibald lisas 11 silma (+7) ning Robin Rohula seitse silma (+0). Võitjate vastuvõtt oli 50%, rünnak 51%, blokist saadi kümme ja servilt samuti kümme punkti (12 serviviga).
Structura/Tartu valla edukaim oli kaheksa punktiga (+2) Rauno Kink, viis silma (-4) jäi Johann Olaf Lääne arvele. Nende vastuvõtt oli 36%, rünnak 27%, blokist saadi kolm ja servilt kaks punkti (11 viga).
Veerandfinaalpaarid:
Võru Barrus Võrkpalliklubi – Selver x TalTech
Tartu Bigbank – Structura/Tartu vald 1:0
Audentes/Solarstone – Eesti Maaülikool/Embach
Pärnu Võrkpalliklubi – Tallinna Ülikool
Poolfinaalid peetakse kodus-võõrsil süsteemis. Kodus-võõrsil väljalangemismängude korral on võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.
Sel aastal osaleb karikavõistlustel 11 meeskonda, võitjad selguvad 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal toimuval finaalipäeval.
Toimetaja: Siim Boikov