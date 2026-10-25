Tartu Bigbank pääses Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali

Sel aastal mängitakse veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus. Bigbank kohtus esiliigaklubiga Structura/Tartu vald ning võttis kindla 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) võidu. Poolfinaalis minnakse vastamisi kas Selver x TalTechi või Võru Barrusega, vahendab Volley.ee.

Valentin Kordas tõi Bigbankile 12 punkti (+12), Stefan Kaibald lisas 11 silma (+7) ning Robin Rohula seitse silma (+0). Võitjate vastuvõtt oli 50%, rünnak 51%, blokist saadi kümme ja servilt samuti kümme punkti (12 serviviga).

Structura/Tartu valla edukaim oli kaheksa punktiga (+2) Rauno Kink, viis silma (-4) jäi Johann Olaf Lääne arvele. Nende vastuvõtt oli 36%, rünnak 27%, blokist saadi kolm ja servilt kaks punkti (11 viga).

Veerandfinaalpaarid:

Võru Barrus Võrkpalliklubi – Selver x TalTech

Tartu Bigbank – Structura/Tartu vald 1:0

Audentes/Solarstone – Eesti Maaülikool/Embach

Pärnu Võrkpalliklubi – Tallinna Ülikool

Poolfinaalid peetakse kodus-võõrsil süsteemis. Kodus-võõrsil väljalangemismängude korral on võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Sel aastal osaleb karikavõistlustel 11 meeskonda, võitjad selguvad 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal toimuval finaalipäeval.