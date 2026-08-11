Duplantis pühendab EM-i oma äsja lahkunud vanaemale

"Loomulikult tahan ma oma vanaema austada paljude võitudega," kirjutas Duplantis Rootsi väljaandele Avesta Tidningule.

Rootslane tunnistas, et tänavune hooaeg on olnud emotsionaalselt keeruline. "See hooaeg on olnud eriline nii rõõmu kui ka kurbuse poolest, samuti taastusravi poolest enne kõige olulisemaid võistlusi," sõnas Duplantis.

Duplantise jaoks on tänavune aasta olnud sündmusterohke ka väljaspool sporti. Märtsis teatati tema abiellumisest Desire Inglanderiga ning pulmapidu peeti sel suvel.

Ka spordirajal pole kõik läinud plaanipäraselt. Vaid kolm nädalat enne Euroopa meistrivõistlusi ei saanud Duplantis Londonis toimunud Teemantliiga etapil teivashüppevõistlust lõpetada.

Duplantis alustab Euroopa meistrivõistlustel võistlemist reedel, kui toimub teivashüppe kvalifikatsioon. Finaal on kavas pühapäeval.

Maailmarekordi 6.32 meetrini viinud Duplantis on Euroopa meistrivõistlustel võitnud kolm järjestikust kuldmedalit. Tänavu püüab ta tiitlit kaitsta ning pühendada järjekordse võidu oma vanaema mälestusele.