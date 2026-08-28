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Warholm purustatud rekordist: pean tegema rohkem, kuigi pingutan niigi võimete piiril

Kergejõustik
Karsten Warholm
Karsten Warholm Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kergejõustik

Brasiillane Alison dos Santon valmistas neljapäeval kergejõustikurahvale suure elamuse, kui jooksis Teemantliiga etapil Zürichis välja uue maailmarekordi 400 meetri tõkkejooksus. Karsten Warholm, kelle rekordi dos Santos purustas, tunnistas, et kuigi hooaeg on olnud hea, ei saa ta enda tulemustega rahule jääda.

Warholm finišeeris dos Santose järel teisena ning sai kirja aja 46,69. Norralase sõnul oli brasiillase rekordi püstitamine tema jaoks suur üllatus.

"Olen ​​veidi šokeeritud, et ta selle maailmarekordi püstitas. See polnud küll midagi, mida oodata oleks osanud, kuid tema ees tuleb müts maha võtta. See oli suurepärane sooritus," ütles Warholm pärast jooksu NRK-le.

Juba enne viimast kurvi oli dos Santos norralasest mööda läinud. Norralase sõnul ei osanud ta selles aga ohtu näha. 

"Alguses arvasin, et ta hääbub, sest olin alustanud üsna kiiresti ja hoidsin tegelikult kogu tee rütmi. Tal oli üheksanda ja kümnenda tõkke vahel veidi raskusi, aga ta esines täna ikkagi uskumatult hästi. Täna ilmus välja lihtsalt väga eriline versioon temast," jätkas Warholm.

Brasiillane jagas oma rõõmu ning tõdes, et oli meeskonnaga rekordist juba kaua aega rääkinud.

"Me saime sellega hakkama. Oli aeg tulla ja see teoks teha. Olen õnnelik ning enda ja oma meeskonna üle uhke. Olen vaimustuses – see oli hea võistlus," ütles dos Santos pärast jooksu.

Sel hooajal on brasiillane võitnud kõik neli omavahelist duelli Warholmiga, ehkki arvud näitavad siiski norralase head minekut. Vaadates tema keskmisi aegu rahvusvahelistel võistlustel ja tiitlivõistluste finaalides 400 meetri tõkkejooksus, on 2026. aasta tema seni parim hooaeg.

"Teame, et hooaeg on olnud väga hea, kuid oleksin tahtnud võita tulemusega, mis on ajaloolises plaanis suurepärane," sõnas Warholm väljaandele VG.

"Kui oleksime võitnud ajaga 46,50, oleksin läinud magama naeratus näol. Selle asemel järgneb eneseanalüüs: "Mida saaksin veidi paremini teha, et võit koju tuua?" Häid tulemusi ei saa siis nii palju nautida," lausus norralane.

Kui vaadata Warholmi hooaja parimaid tulemusi, siis 2026. aasta oma on aeglasem kui 2025., 2023. ja 2021. aasta tulemused.

"Soorituse ja tulemuste vahel on raske tasakaalu leida. Tahan olla parim. See on positsioon, mida olen aastaid hoidnud. Tunnen seda," rääkis Warholm. "Peame tegema rohkem kui praegu, kuigi juba niigi pingutame võimete piiril. Dos Santos on lihtsalt paremaks muutunud."

Ehkki Warholmi saavutused on olnud muljetavaldavad, on kergejõustikumaailm siiski teinud juttu norralase väidetavatest tagasilöökidest, sest varem kindlalt domineerinud tõkkejooksja on korduvalt jäänud jooksudes duellides kaotajaks . Warholmi sõnul ei pööra ta sellele erilist tähelepanu. 

"Pean tunnistama, et nooremana läksid pealkirjad, milles räägiti minu "kaotusest", mulle rohkem hinge. Tehniliselt võttes vastavad need tõele. Kõige raskem on leppida olukorraga, kus endal on põletav soov võita, kuid see lihtsalt ei õnnestu," sõnas ta. 

Juunis toimunud Bislett Gamesil oli Warholmil küllaltki ebaõnnestunud võistlus, kus ta sai aja 47,40. Sellega jäi ta dos Santosele alla 51 sajandikuga. Muudel juhtudel on vahe brasiillasega olnud äärmiselt väike.

"On olnud olukordi, kus tulemus võinuks kalduda minu kasuks," ütleb Warholm.

30-aastane sportlane paneb hooajale punkti 11.–13. septembril Budapestis.

Toimetaja: Lisette Holst

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