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Leonid Latsepov ohustas Berliinis Eesti rekordit

Kergejõustik
Leonid Latsepov
Leonid Latsepov Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Leonid Latsepov startis Berliinis 10 km distantsil, püstitades uue isikliku rekordi 29.24. Eesti 10 km maanteejooksu rekordist jäi pikalt vigastuste küüsis olnud Latsepovil puudu 20 sekundit.

See tulemus andis Latsepovile Berliner Morgenpost Great 10k võistlusel kaheksanda koha. Seitsmendast kohast jäi tal puudu seitse sekundit, üheksandana lõpetanud konkurenti edestas ta viie sekundiga, vahendab Marathon100.com.

Võistluse kiireim oli Yobiel Welderufael Eritreast tulemusega 27.58.

Toimetaja: Maarja Värv

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