Leonid Latsepov ohustas Berliinis Eesti rekordit

Võistluse kiireim oli Yobiel Welderufael Eritreast tulemusega 27.58.

See tulemus andis Latsepovile Berliner Morgenpost Great 10k võistlusel kaheksanda koha. Seitsmendast kohast jäi tal puudu seitse sekundit, üheksandana lõpetanud konkurenti edestas ta viie sekundiga, vahendab Marathon100.com .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: