Siht ja Tuubel tulid Järvakandis murdmaajooksu Eesti karikavõitjaks

Järvakandi Terviseradadel peetud Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel tulid põhidistantside võitjateks Morten Siht ja Hanne-Lore Tuubel. Klubide arvestuses tuli võitjaks SK Elite Sport.

Meeste 10 km distantsi võitis Morten Siht (Viljandi VAK Staier) ajaga 30.48, edestades lähimaid konkurente enam kui minutiga. Teiseks tuli Sten Sihver (TÜASK) ajaga 31.59 ning kolmas oli Kalev Hõlpus (Rapla JK) ajaga 32.49, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Naiste 6 km distantsi kiireim oli Hanne-Lore Tuubel (Tartu SS Kalev) tulemusega 22.55. Talle järgnesid Bianka Uhtjärv (SK Viraaž) ajaga 23.13 ja Leenu Aasrand (SK Kuldne Tervis) ajaga 23.30.

Meeste 0,5 km jooksu karikavõitjaks tuli Johann-Martin Torim (SK Elite Sport) ajaga 1.15. Sama ajaga said teise ja kolmanda koha Enari Tõnström (Tartu SS Kalev) ja Romet Kivi (SK Viraaž). Naiste 0,5 km võitjaks tuli Carmen Rääk (TÜASK) ajaga 1.29. Talle järgnesid Liis-Grete Atonen (Sparta SS) ja Stella Sohvi Altmets (Nõmme KJK), mõlema lõpuajaks märgiti 1.32.

Klubide arvestuses tuli kolmandat aastat järjest võitjaks SK Elite Sport (415 p). Teise koha sai Rapla JK (402 p) ning kolmanda koha sai TÜASK (385 p).