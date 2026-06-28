Duplantis sel korral Pariisi publikut ei vaimustanud, Werro säras taas

Kui Rootsi kergejõustikutäht viimati Pariisis võistles, sai ta sealse publiku rõõmujoovastuse saatel üle toona maailmarekordit tähistanud kõrgusest 6.25 ja kaela olümpiakulla. Mullu mehed Pariisi Teemantliiga etapil teivast ei hüpanud.

Pühapäeval said kõrgusest 5.93 jagu vaid Duplantis ja isikliku rekordi püstitanud prantslane Baptiste Thiery, Duplantis ületas siis veel 6.03 ja 6.13, aga 6.32 jäi sel korral alistamatuks. Kolmanda koha sai 5.83-st jagu saanud Emmanouil Karalis.

Taas nihutas 800 meetri jooksus isiklikku rekordit Audrey Werro, kes võitis pühapäeval ajaga 1.53,80 ja edestas samuti oma tippmarki nihutanud Femke Broeders-Boli ligi kahe sekundiga. Šveitsi kergejõustikutähe jaoks jääb 43 aastat Jarmila Kratochvilova käes olnud maailmarekord nüüd vaid poole sekundi kaugusele, pühapäevane jooks on paremuselt kõigi aegade kolmas.

Botswana sprinter Collen Kebinatshipi võitis 400 meetri jooksu ajaga 43,54, meeste 800 meetri jooksus mõõdeti Marco Aropi võiduajaks kõrgetasemeline 1.41,84, mis tähistab ühtlasi maailma hooaja tipptulemust. Meeste 100 meetri jooksus said viis meest kirja aja alla kümne sekundi, 9,91 jooksnud Trayvon Bromell edestas ühe sajandikuga Noah Lylesi ja viiega Marcell Jacobsit.