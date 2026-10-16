TV 10: Kuuevõistluse võitjat Grettel Rodimat lahutas teisest vaid 18 punkti

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja kuuevõistluse võit läks Läänemaale. Kuni 12-aastaste tüdrukute konkurentsis pani kahe päeva jooksul Valga staadionil parima summa kokku Grettel Rodima Uuemõisa Lastead-Algkoolist.

Ta püstitas kuus isiklikku rekordit ja noppis kolm alavõitu. Treener Kaja Ladva õpilane oli kiireim 60 meetri jooksus 8,38 sekundiga, hüppas kaugust 4 meetrit ja 96 sentimeetrit ning ületas kõrgushüppes 1.40 peale tõstetud lati. Kuue alaga kogus sarja uus võitja 4661 punkti ja sai väiksemate auhindade kõrval viia koju ka tõukeratta.

"Pingutasin ikka väga, et seda auhinda saada. Olen eriti rahul 60 meetri ja kaugushüppega. Palliviskes polnud ma varem nii suurel võistlusel viskeid teinud ja tuli leida sammumärk. Tegelen kolm korda nädalas kergejõustikuga ja mõnikord käin pühapäeviti tantsutrennis," rääkis Rodima autasustamise järel ERR-ile.

Pinget ja põnevust oli kuuevõistluses lõpuprotokolli kinnitamiseni. Võitjast vaid 18 punkti vähem kogunud Iti Liise Loo Rahumäe Põhikoolist võttis Läti piirilt kaasa põneva kogemuse ja teise koha auhinnad.

"Minu meelest läks mul hästi 600 meetri ja 60 meetri jooks, sest nendel aladel tulid isiklikud rekordid. 60 meetri jooksus tegin senisest jõulisema stardi ja seetõttu tuli ka parem aeg. 600 meetri jooksu stardis kõik trügisid ja raske oli konkurentidest mööduda," kirjeldas Loo oma pingutust.

Nooremate neidude kuuevõistluse autasustamine TV 10 hooaja viimasel etapil Valgas Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kahest kangemast aasta noorem Ettel Leo tegi samuti tubli eneseületamise. 11-aastane Peetri Lasteaed-Algkooli sportlane sai kolmanda koha 4517 punktiga. "Olen väga rahul, sest tegin palju isiklike rekordeid. Mulle kõik nii meeldis, sest ma ei olnud kunagi varem finaalis osalenud. Ma ei oodanud, et jõuan isegi esikuuikusse, aga sain lausa kolmanda koha. Oli väga lahe ja kõik õnnestus," ütles ülirõõmus Leo.

Pjedestaalile pääsust kõigest 13 punkti kaugusele jäänud Melinda Kübar Nõo Põhikoolist lõpetas mitmevõistluse neljanda kohaga. Ta näitas parimat minekut lõppakordiks olnud 600 meetri jooksus ja sai 1.48,56-ga alavõidu. "Mulle meeldis kõige rohkem just 600 meetri jooks, sest tegin kuuesekundilise rekordi paranduse. Vihmasajus jooks ka sobis, sest siis ei hakanud hullult palav. Olen trennis käinud neli ja pool aastat ja trenni viivad mind sõbrad ja tulemused," ütles vihmasajus lõppenud mitmevõistluse järel Kübar.

60 meetri tõkkesprindis 9,74 sekundiga alavõidu võtnud Janella Pluss Kose Gümnaasiumist oli mitmevõistluses viies. Autasustamisele pääsesid kuus paremat ja sel hooajal üksikalade etappidel tähekesi kogunud Regina Roomet Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist sai 4409 punktiga just kuuenda koha.

"Oli päris lahe, aga ma arvan, et mitmevõistlus lõpuks minu alaks ei saa, sest ma ei ole harjunud iga päev tegema vähemalt kolme ala. Pigem valin endale ühe ala," tõdes Roomet.

"60 meetri jooksus sain uue isikliku 8,60-ga. Enne starti just sõpradega rääkisin, et mis tulemuse võiksin saada? Kõik pakkusid ja ma ütlesin, et 8,60 ning siis jooksingi selle tulemuse! Kaugusega ma rahul pole. Palliviskes tuli 49 sentimeetriga uus isiklik rekord. Kõrguses jäin isiklikule nelja sentimeetriga alla ja tõketes ei läinud nii nagu lootsin ning 600 meetri järel olin ka pettunud, sest lootsin alavõitu. Ma ütlesin treenerile enne, et ma ei tunne, et ma selle mitmevõistluse ära teen, aga tegin ja siin me oleme," selgitas oma tundeid ja tulemusi Roomet.

Iti Liise Loo Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Sarnaselt võitjale kõrgust 1.40 hüpanud Isabella Palmiste Hiiu Koolist oli seitsmes. "See oli väga lahe, et sain üldse siia finaali. Ma ootasin seda väga. Tegin häid tulemusi ja ületasin ennast kõige rohkem kõrgushüppes, kus treener selgitas, et ma läheksin kiiremini hüppesse," muljetas Palmiste.

Kaheksanda kohaga rõõmustas oma perekonda 11-aastane Kimbra Sööt Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumist. Valgas oli kohal ka tema isa Igor Sööt, kes võitis 1981. aastal TV 10 Olümpiastarti sarja finaalis vanemate poiste üheksavõistluse.

"Mäletan, et see oli äärmiselt populaarne võistlus. Auhindasid oli aga siis peaaegu polnudki. Esikolmik sai sarja särgi ja see oli siis meeletu auhind ja väga paljud ajasid seda taga. Ma ei ole ju üks viiekümne viie hulgast, sest mõni võitis mitu aastat järjest ja nii polegi sarjas alavõitjaid väga palju. Päris tihti meenutan seda, kui lastega siin kaasas käin. Oli väga äge," rääkis ERR-ile Igor Sööt.

Sarja varasem võitja tõi Valgas starti kaks tütart ja poja. Lastest vanim, 14-aastane Kiara Sööt sai viiekümne nelja poole meetrise viskega alavõidu palliviskes, kuid hiljutiste tervisemurede tõttu kaheksavõistlust ei lõpetanud. Valu tõttu tuli kõrvale astuda viimase ala eel.

Pallivise sujus TV 10 sarjas ka Kiara isal Igoril, kes suutis koolipoisina näidata 80-meetriseid viskekaari. "Kui ma olin neljaaastane, siis tegin sporti isa juhendamisel. Paar aastat hiljem läksin juba ka treeningutele. Mul läks alguses päris hästi, kuid sel hooajal on olnud kahjuks palju vigastusi," rääkis veel kahe kuu eest kipsi kandnud Kiara Sööt.

Temast kolm aastat noorem õde Kimbra sai finaalis kuuevõistluses kaheksanda koha. Ta näitas head hüppe- ja jooksujalga. "Olen juba neli või viis aastat harjutanud ja mulle meeldib, et saab mitu alal teha. Kõige rohkem meeldib mulle sprint," ütles Kimbra Sööt.

Kiara Sööt Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Õdede eeskujul lisaks tennisele ka kergejõustikuga tegelev alles kaheksa-aastane Krigor Sööt tegi Valgas läbi üheksavõistluse, olles konkurentidest oluliselt noorem. "Me hakkasime alguses lastega käima rahvajooksudel. Meie trennid seisnesid just nendel rahvajooksudel käimises. Nad ei mänginud halvasti ka tennist ja vaatasin, et võiks veel rohkem liigutada. Väga muidugi me üle ei pinguta, sest nad tahavad ju mängida ka vahepeal. Praegu tundub nii, et poeg võib tulevikus minu tulemused üle teha," ütles ERR-ile laste isa ja sarja varasem alavõitja Igor Sööt.

TV 10 on läbi aegade sidunud perekondi. Tüdrukute kuuevõistluses sai 11. koha Oleksandra Pyvovar. 11-aastane Jõhvi Kesklinna Kooli õpilane, kelle vanem õde Jevhenia sai kaheksavõistluses teise koha. "Ma käin trennis viis korda nädalas ja olen viis aastat tegelenud kergejõustikuga. Kõige rohkem meeldivad mulle teivashüpe ja kaugushüpe," ütles Ukraina juurtega Oleksandra.

Paljud noored püüdsid Valgas ületada perekondade rekordeid. Finaalis alustas kuuevõistlust 43 noorema vanusegrupi tüdrukut ja kõik tegid katsumuse vapralt lõpuni.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 5. detsembril Võrus, kus kavas üksikalad. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIN. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.