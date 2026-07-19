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Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

Kergejõustik
Armand Duplantis
Armand Duplantis Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Teivashüppe maailmarekordiomanik Armand Duplantis oli sunnitud laupäeval Londonis peetud Teemantliiga etapil võistlemise katkestama, kui tundis hüppamise ajal valu vasakus reies. Rootslane loodab, et vigastus ei ole tõsine, kuid ei välista uusi uuringuid.

Duplantis ületas võistlusel 5.95 meetrit, kuid enne järgmisi katseid vajas ta füsioterapeudi abi ning talle pandi vasakule reiele tugiside. Peagi teatas ta, et enam võistlust jätkata ei saa.

"Alguses tundus kõik hea, aga 5.85 meetri katsel tundsin, et midagi on valesti. Reis oli väga pinges. Tundsin seda juba paar päeva tagasi pärast Budapesti võistlust," rääkis Duplantis.

Tema sõnul sai pärast 5.85 meetri ületamist selgeks, et edasihüppamine pole võimalik.

"Võistluse katkestamine pole kunagi meeldiv. Nüüd peame välja selgitama, milles asi on. Võib-olla peame tegema lisauuringuid veendumaks, et tegemist pole millegi tõsisega," ütles rootslane.

Londoni etapi võitis Sam Kendricks, kes alistas 5.95 meetri kõrguse esimesel katsel.

Duplantise jaoks on vigastuse ajastus oluline, sest Euroopa meistrivõistlused Birminghamis algavad juba 10. augustil.

"Võistlusi on olnud palju ja võib-olla isegi liiga palju. Hea, et nüüd on kolm nädalat aega puhata," sõnas ta, avaldades lootust, et jõuab tiitlivõistluseks täielikult taastuda.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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