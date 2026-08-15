Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

Kui 30-aastane Warholm jõudis intervjuutsooni, oli ta Mägit nähes üllatunud ja küsis, kas viimane töötab nüüd televisioonis. Kui norralane küsis seejärel, kas treenerina - vastas eestlane: "Ära parem küsi".

"Väga rasked ja tuulised olud," kommenteeris norralane edukat võistlust. Aga juba teisel tõkkel olin [hilisema hõbemedalisti Emil] Agyekumi kõrval ja teadsin, et ta on kõige kõvem konkurent. Tundsin end väga tugevalt ja kiirelt ning mõtlesin, et vaatame, kuhu välja jõuame. Olen ajaga väga rahul," kommenteeris Warholm ERR-ile.

Mägi nägi oma terava silmaga, et viimase tõkke eel tegi Warholm 15 sammu. Kas ta lootis läbida kogu distantsi 13-ga? Norralane ohkas, et rasketel võistlustel on nii jah. "Aga loodetavasti olen võimeline tegema ka 13 sammu kogu aeg. Aga täna oli väga tuuline. Olid rasked olud. Nii et olen rahul, et tegin lihtsalt puhta ja kiire jooksu."

"Ees ootavad rasked võistlused. Järgmisel võistlusel tuleb kohtuda [Alison] Dos Santosega. Hetkel olen väsinud ja pean välja puhkama."

Warholm on püsinud 400 meetri tõkkejooksu eliidis kaua. "Ma arvan, et inimesed alahindavad, kui raske on olla pikalt tipus. Pean tänama oma treenerit. Ta on terve elu treeninud, nüüd pea 70-aastane. Tema on ilmselt isegi rohkem motiveeritud kui mina. Ülimalt innustunud iga kord, iga trenn. Ja väga motiveeriv on olla osa sellest. Ja seepärast seda teengi," lausus norralane.

"Minu ümber on nii head inimesed, et tasub olla iga päev trennis. Nii sünnivad ka tulemused. Iga päev trenn ja vältida vigastusi. Oleme teinud seda juba kümme aastat, kuigi on olnud ka tagasilööke. Nii see asi käib."

Maailmarekordimees usub, et on võimalik veelgi kiiremini joosta. "See on suur osa motivatsioonist. Aga samuti see, mis sai täna tehtud - olla esimene, kes võidab neli korda järjest - see on mulle väga tähtis," lisas Warholm. "Võita nii palju medaleid kui võimalik ja teha nii suurepärane karjäär kui võimalik - see motiveerib väga."