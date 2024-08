Noor hispaanlane teenis suurtuuri debüüdil etapivõidu, Taaramäe 22.

Kümme kilomeetrit enne 137,5 kilomeetri pikkuse etapi lõppu jäid võidu eest heitlema kümme meest ning 23-aastane hispaanlane otsustas kaheksa kilomeetrit enne finišijoont rünnata.

Kodupubliku ees debüteeriv Castrillo avas lausa 30-sekundilise vahe ja konkurendid ei suutnudki noort hispaanlast kinni püüda - Castrillo teenis ajaga 3:36.12 oma karjääri esimese suurtuuri etapivõidu. Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) ületas finišijoone teisena (+0.08), esikolmikusse mahtus veel hispaanlane Marc Soler (UAE Team Emirates; +0.16).

Lisaks Castrillole teenis esimese suurtuuri etapivõidu ka tema võistkond. "Milline uskumatu võit!" hüüdis emotsionaalne hispaanlane pärast etappi. "See on täiesti uskumatu terve võistkonna jaoks. Kõik võistlejad olid täna tugevad ja olin finiši eel väga närvis. Aga otsustasin tõusu lamedamal osal rünnata ja sain etapivõidu. Tahtsin seitsmendal või kaheksandal kilomeetril rünnata, aga mehed jäid kümme kilomeetrit enne lõppu mõtlema ja siis oli minu aeg."

Rein Taaramäe ületas finisijoone 22. kohaga, kaotades võitjale kuue minuti ja 29 sekundiga. Eestlane jätkab Vuelta üldarvestuses 37. positsioonil (+43.18).

Üldarvestuses muutusi ei olnud, liidrina jätkab ikka Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), kelle edu Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on 3.16. Kolmandal kohal on Enric Mas (Movistar Team), kes kaotab Roglicile 42 sekundiga. Kõik kolm meest lõpetasid 12. etapi samas grupis.

Reedel peetakse 176 kilomeetri pikkune etapp, mis algab Lugo linnast ning lõpeb Puerto de Ancarese mäe tipus. Etapi vältel ületavad ratturid kaks teise kategooria tõusu ning ühe kolmanda kategooria tõusu ning finiš on karmi tõusu peal, mille keskmine kaldenurk viimase viie kilomeetri peal on umbes 12 protsenti. Kõige raskemas kohas väntavad ratturid pea 20-protsendilise tõusu peal.