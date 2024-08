Taaramäe: etappide algused on nii rasked, aga lõpus läheb tunne heaks

Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty) rääkis pärast Hispaania velotuuri 12. etapil saadud 22. kohta, et etappide algused on tema jaoks keerulised, ent loodab jätkuvalt millalgi jooksikute sekka pääseda.

"Etappide algused on nii rasked, et ma ei jõua midagi teha. Olen ühe koha peal ja jalad on täiesti kinni. Mõne lihtsama koha peal jõuan üritada. Ma ei tea, kas see on vanusega tulnud. Olen hull diisel ikka," kommenteeris Taaramäe, kes tuli lõpusirgele väikese vahega peagrupi ees, ent neelati finišiks siiski alla, etapi järel EJL-ile.

"Iga etapi lõpus läheb tunne heaks. Mõtlesin, et võtan rahulikult, aga nii lihtne oli sõita esimese grupiga tõusu otsa. Kümnendal etapil võtsin rahulikult, aga tundsin, et ka seal oleks saanud tegelikult peagrupiga lõpuni," lisas Taaramäe.

"Varem Vueltat sõites sain tõusudel tulistades ees ära, aga enam ei ole varianti. Midagi on muutunud. Ise hoian endale pöialt, et saan ühel päeval siiski eest, sest siis olen mängus sees," jätkas Taaramäe. "Hea, et seekord oli meeskonnakaaslane jooksikute seas. Kahjuks tal seal midagi teha ei õnnestunud, aga hea, et üritas."

Castrillo järel sai teise koha britt Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL; +0.08) ja kolmanda koha hispaanlane Marc Soler (UAE Team Emirates; +0.16). Taaramäe grupp kaotas võitjale kuue minuti ja 29 sekundiga.

Üldarvestuses jätkab liidrina Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), kellele järgnevad Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe; +3.16) ja Enric Mas (Movistar Team; +3.58). Taaramäe (+43.18) on 37. kohal. Reedel on Vueltal kavas 176-kilomeetrine etapp. Lõpufiniš on 7,5 kilomeetrit keskmise tõusuprotsendiga 9.