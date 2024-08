Sprinterid pidasid Vuelta pikimal etapil vastu, Groves edestas van Aerti

Laupäevase etapi lõpufaasis oli Vuelta jaoks üsna tavatu, 22-kilomeetrine ja 4,5-protsendilise nurgaga esimese kategooria tõus, mille tippu jõudmise eel püüdis 60-pealine grupp kinni enam kui sada kilomeetrit ees sõita saanud jooksikud, neist viimasteks Harold Tejada, Marco Frigo ja Jhonatan Narvaez.

Kohe laskuma hakates, 15 km enne finišit, tabas üldarvestuses teisel kohal olevat Primož Roglicit (Red Bull - BORA - hansgrohe) mehaaniline probleem ja ta pidi võtma võistkonnakaaslase, temast mõned sentimeetrid lühema Daniel Martineze ratta. Koos tiimikaaslaste abiga jõudis sloveen mõned kilomeetrid enne etapi lõppu siiski tagasi suurde gruppi.

Esimese kategooria tõusul mäefiniši võitnud Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) hoidis lõpusprindiks targalt Alpecin - Deceunincki sprindirongi tuulde, ent Belgia meeskond mängis finiši suurepäraselt välja ja tiimi esisprinter Kaden Groves suutis van Aerti napilt edestada.

"Ma ei uskunud täna, et asi läheb lõpusprindi peale, aga Visma kontrollis etapi käiku. Wouti vastu mees-mehe vastu sprintida on päris lahe," rääkis Groves võidu järel. "Meeskond tegi väga head tööd, täna ma ei kahelnud endas ja sprintisin ka ise hästi."

Üldarvestuses muutusi ei toimunud, Ben O'Connori (Decathlon AG2R La Mondiale) edu Roglici ees on 1.21, kolm minutit kaotab Enric Mas (Movistar). Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty) kaotas laupäeval 14.09 ja on üldarvestuses 43. kohal (+59.56). Pühapäevane etapp lõppeb kategoriseerimata Cuitu Negru tõusuga.