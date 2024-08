Jari-Matti Latvala: MM-sarja punktisüsteem muutub

Uuenduskuuri läbinud uus punktisüsteem on saanud rohkelt kriitikat. Peamiselt seetõttu, et ralli võitja ei pruugi enam enim punkte teenida. Seega on ralli võidu tähtsus teataval määral vähenenud.

Punktisüsteemi muutmisele juba eos vastu seisnud Latvala rääkis Rallit.fi-le, et praegune punktijaotus muutub järgmisest hooajast. "Sellest on juba räägitud ja meile on lubatud, et see muutub. Ma ei julge lubada, kas minnakse tagasi mullu kasutusel olnud süsteemile või mitte, aga see kindlasti muutub."

Latvala lisas, et käimasolev hooaeg sõidetakse praeguse süsteemiga lõpuni. "See kõik on palju poleemikat tekitanud, aga keset hooaega ei saa midagi muuta, sest see oleks ebaõiglane."

Uuest punktisüsteemist on enim kasu lõiganud Hyundai piloodid Thierry Neuville ja Ott Tänak. Ralliportaal DirtFish analüüsis põhjalikult senise hooaja punktijaotust ja leidis, et mullu kasutusel olnud punktisüsteemi järgi oleks Neuville'il praegu 22 ja Tänakul 23 punkti vähem.

"Vana punktisüsteemi järgi oleks üldarvestuses Neuville'i edumaa üheksa korda väiksem ehk 27 punkti asemel vaid kolm punkti," kirjutas DirtFish. "Hämmastaval kombel on üle poole Tänaku punktidest tulnud pühapäeval. Uue punktisüsteemiga saab päästa oluliselt rohkem punkte kui varem ning Tänak on selles meistriks osutunud."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub septembri alguses toimuva Kreeka ralliga. Seejärel sõidetakse veel Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapani rallid.