Taaramäe: šansse on palju ja loodan, et tõusen pilti

Oma viimasel suurtuuril osalev Rein Taaramäe on Hispaania velotuuris elanud esimese nädala ning hoiab üldarvestuses 41. kohta. 37-aastane rattur ütles ERR-ile, et hoidis end kuumades tingimustes tagasi, et edasistel etappidel võimalusi ära kasutada.

Tänavune Vuelta on läbinud üheksa etappi ning tingimused Portugalis ja Lõuna-Hispaanias on olnud tõeliselt kuumad, Taaramäe sõnul on olnud sooja 40 kraadi. "Kohe nii alustada oli nätakas näkku kõigile. Ei ütleks, et tempo väga hull oli, sest selles kuumuses ei saa väga üle panna. Pärast ei taastu enam ära ja meeskonnad ei ole võimelised nii kiiret tempot tegema. Tempo osas on lihtsam, aga kuuma oli päris raske taluda," ütles ta ERR-ile.

"Endal oli ühel etapil vedelikukadu nii suur, et enne etappi olin 70 kilo ja pärast etappi olin 64 kilo. Täielikult tühi ja siis ma ei liikunud ka enam, jalad kuidagi käisid ringi ja lõpetasid etapi ära, aga pingutamiseks seda asja enam nimetada ei saa, keha ei olnud võimeline pingutama," jätkas ta. "Nüüd läheb vast lahedamaks, Põhja-Hispaanias on 20 kraadi vähem sooja."

Taaramäe rääkis, et ei tahtnud esimesel nädalal sellises kuumas üle pingutada. "Vahed on kokkuvõttes väikesed ja liidrid ajasid natuke oma mängu taga. Näen, et sellel Vueltal on võimalused teises pooles rohkem. Loodan hakata üritama teises pooles, enda šansse ära kasutada. Kuumas, kui vahed väikesed olid, seda šanssi on suhteliselt vähe," selgitas ta.

Tema parim individuaalne tulemus oli neljandal etapil, kus Taaramäe 24. finišijoone ületas. "See oli hea test tegelikult, et näha, kuidas vorm on. Seal oli ka teisi päevi, kus enesetunne oli päris hea. Seal oli päev, kus enda tiimiliider kukkus, siis pidin teda aitama lõpus, et järele saada. Reaalselt oleks võinud mäe otsas 15. lõpetada, mis oleks ka päris hea olnud," rääkis rattur.

"Avab silmad, et vorm ei ole kehv. Ega ma ei paanitsenud ka väga, [pühapäeval] nägin, et etapp oli nii raske ja nii palav, et ma ei tahtnudki sinna ette minna. Ei tahtnud ennast enne puhkepäeva päris tühjaks sõita," lisas ta.

"Mul on natuke mõistus peas või pähe tulnud, et ma ei ole nii uljas ja tugev kui olin noorena. Olen nõrgem ja noorte tase on kõvem, pean suhteliselt targasti sõitma. Šansid võita on väiksemad kui vanasti, aga šansid on ikkagi olemas. Siis tuleb ka vastavalt käituda. Kui mingi šanss tuleb, siis oleks ka hea olla ja mitte enne tühjaks tõmmata, kus seda tegelikult ei ole mõtet teha," jätkas Taaramäe.

Rein Taaramäe Autor/allikas: Hanna Karoline Taaramäe

Vuelta rändab nüüd Põhja-Hispaaniasse, kus ilm on parem ja võimalusi rohkem. "Eesti mehele on kliima kindlasti vähe parem. Kuigi ilmselt naudivad kõik palju rohkem, siin on 20-25 kraadi sooja ja nüüd tulevad etapid, kus sprinteritel võimalusi ei ole. Kui esimesel üheksal päeval oli üks eraldistart ja kolm sprinti, siis enam neid sprindipäevi ei ole lihtsalt," selgitas Taaramäe etappide profiili.

"Nüüd peaks koguaeg niimoodi olema, et alguses käib kõva andmine ja ette formeerub mingi grupp ja ilmselt see grupp tuleb lõpuni. Paar korda võivad suured kokkuvõtte liidrid mängu sattuda, aga ise usun, et enamus korrad ongi minusugustele meestele."

Taaramäe ütles, et Intermarche - Wanty võistkonna peamine lootus on Louis Meintjes, kes asetseb pärast üheksat etappi üldarvestuses 27. kohal, kuid on varemgi velotuuri lõpus korraliku tõusu teinud. "Tema ainuke lootus on ka see, et ta püüab ka õige grupi ees kinni ja saavad eest ära. Üks päev on kümne minutiga ees, teine päev kümne minutiga. Siis ta tõuseb kümne lähedale, mida ta on varem ka teinud mitu korda," ütles Taaramäe.

"Muidu on üldine tiimi eesmärk etapi jahtimine, kokkuvõte kas tuleb või ei tule. Saaks päeva kirja, siis oleks kõik rahul," lisas eestlane. "Olen endiselt rahulik, aga nüüd tuleb väike värin sisse teise nädala pärast. Näen, et šansse on palju ja loodan, et tõusen pilti. Selles osas, et mu viimane [suurtuur] on, selles osas mingit kohalejõudmist ei ole tekkinud."

Vuelta jätkub teisipäeval, kui peetakse 160-kilomeetrine etapp, mis viib ratturid Pontearease linnast Baiona valda. Etapil ületatakse kolmanda kategooria tõus, kaks teise kategooria tõusu ning üks esimese kategooria tõus.