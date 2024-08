Iirlane teenis Vueltal esimese etapivõidu, Roglic vähendas liidriga vahet

Päeva neljast kategoriseeritud tõusust viimasel, kümme kilomeetrit enne finišit alanud Puerto Cruxeirase tipus olid ligi 40-pealisest jooksikute grupist eraldunud Max Poole (DSM-Firmenich PostNL), Carlos Verona (Lidl-Trek) ja Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), ent poolteist kilomeetrit enne lõppu püüti mehed kinni.

Berrade ja Verona üritasid viimasel kilomeetril veel korra, aga otsustavalt ründas 650 meetrit enne finišit iirlane, kes edestas finišis Quinten Hermansit (Alpecin - Deceuninck) ja Max Poole'i (Team dsm-firmenich PostNL).

"Pärast eelmise aasta Vueltat olen seitse või kaheksa korda kukkunud. See võtab füüsiliselt oma, aga maksad lõivu ka vaimselt. Olen palju kordi mõelnud, et mul ei ole kukkumiste ja vigastuste tõttu sellel spordialal tulevikku. Tänavusel Girol, kui vigastasin põlvekõõlust, arvasin, et see ongi kirstunael. Nüüd olen siin ja ei suuda seda uskuda," rääkis iirlane finišis.

Keskmiselt üheksaprotsendilisel lõputõusul liikus Primož Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) üldliidrilt Ben O'Connorilt (Decathlon AG2R La Mondiale) eest ning võitis austraallaselt tagasi 37 sekundit. Sloveen ületas finišijoone Dunbarist koos Enric Masi, David Gaudu, Mikel Landa, Carlos Rodrigueze ja Mattias Skjelmosega 3.31 hiljem. O'Connoriga koos lõpetasid Aleksandr Vlasov, Sepp Kuss ja Adam Yates.

Kokkuvõttes on O'Connori edu Roglici ees nüüd 3.16, Mas kaotab 3.58 ja Richard Carapaz 4.10. Rein Taaramäe lõpetas etapi 25-pealises grupis, mis kaotas võitjale 7.44. Kokkuvõttes on eestlane 42. kohal (+43.18).