Briti rattur sai Tour de France'i kukkumises raskelt vigastada

Tour de France'i viiendal etapil juhtus umbes kuus kilomeetrit enne finišijoont suur kukkumine, milles oli ka tuuri üldliider ning tiitlikaitsja Demi Vollering.

Kukkumine lõppes aga eriti rängalt 23-aastase Pfeiffer Georgi jaoks, kellel tuvastati pärast haiglas käeluumurd ning vigastused kaelas, mis tiimi arstide sõnul aga õnneks operatsiooni ei vaja. "See oli karm kukkumine, seega jälgime tema seisundit edasi, kuid ta pääseb koju," sõnas DSM-Firmenich PostNL võistkonna arst Camiel Aldershof.

Tiimijuht Albert Timmer ütles, et briti kaotus mõjub võistkonnale negatiivselt nii rajal kui raja ääres. "Ta on meile väga oluline mitte ainult kaptenina, ta annab meile nii palju ka rattasadulast maas. See on meie jaoks väga suur kaotus," sõnas Timmer.

Naiste Prantsusmaa velotuur lõpeb pühapäeval, sõita on jäänud veel kolm etappi.