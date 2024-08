Poolatar võitis Prantsusmaa velotuuri ajalooliselt napi eduga

Mullu kruusal maailmameistriks kroonitud 29-aastane poolatar edestas otsustava, 150-kilomeetrise raske etapi Le Grand-Bornandist Alpe d'Huezile eel Volleringi (Team SD Worx–Protime) üldarvestuses 1.15-ga.

Hollandlanna ründas agressiivselt veidi enam kui 50 km enne etapi lõppu 20-kilomeetrisel ja 7,2-protsendilise tõusunurgaga Col du Glandonil ning läks kahekesi Pauliena Rooijakkersiga eest. Laskudes oli nende edu jälitajate, kuhu sekka kuulus ka Niewiadoma, ees 1.15. Alpe d'Huezi jalamile jõudes oli vahe kahanenud 43 sekundile, aga üheksa kilomeetrit enne finišit taas 1.10, mis etapivõiduga kaasneva kümne boonussekundi tõttu oleks tähendanud Volleringile üldvõitu.

Lõputõus oli kahe naise omavaheliseks duelliks: ka ise üldvõidule mõelnud Rooijakkers ei aidanud Volleringi ning Niewiadoma vedas jälitajate gruppi sisuliselt üksinda mäest üles. Vollering sprintis lõpus kaasmaalannast mööda ning teenis etapivõidu, viimastel kilomeetritel rängalt vaeva näinud poolatar kaotas finišijoonel lõpuks 1.01 ehk teenis Prantsusmaa velotuuri võidu vaid neljasekundilise eduga. Tegemist on Touri ajaloo napima üldvõiduga, Greg Lemond edestas 1989. aastal Laurent Fignoni kaheksa sekundiga.

"Teadsin, et vahe on umbes minut ja teadsin, et nad [Vollering ja Rooijakkers] suruvad kõvasti, aga meie surusime ka kõvasti," rääkis kurnatud Niewiadoma finišis. "Ma ei saanud endast rohkem midagi anda. See oli hullumeelne kannatuste festival. Andsin endast kõik ja tahtsin lihtsalt finišisse jõuda, sest see oli kohutav."

"Tundsin end sellel hetkel nii vaimselt kui füüsiliselt kohutavalt," kommenteeris üldvõitja hetke Col du Glandonil, mil hollandlannad kahekesi grupilt eest läksid. "Laskumisel sain aga ühtäkki oma jõu tagasi. Sõin ära kõik, mida taskutest leidsin, jõin palju ning tundsin, et olen siis jälle valmis. Alpe d'Huezil kaotasin korraks jälle usu, tiim karjus viimasel kahel kilomeetril hääle kähedaks, vihkasin kõiki ja kõike ning sain siis järsku teada, et võitsin Tour de France'i - hullumeelne," võttis poolatar pühapäevase katsumuse kokku.